Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

15 мая в Башне Политеха прошла церемония закрытия спартакиады среди работников и студентов СПбПУ. На протяжении учебного года на спортивных площадках Политеха проходили соревнования по 9 видам спорта, где студенты институтов и работники подразделений соревновались между собой за звание самого спортивного!

На закрытии наградили победителей и призеров, а также определили самых активных участников соревнований.

По итогам спартакиады самыми спортивными институтами оказались

I место — Институт энергетики

II место — Институт компьютерных наук и кибербезопасности

III место — Инженерно-строительный институт

У работников призовые места распределились следующим образом

I место — Административные подразделения

II место — Институт физической культуры, спорта и туризма

III место — Институт машиностроения, материалов и транспорта

Самым активным студентом стал Александр Журавлев из Института энергетики. Александр участвовал в турнирах по настольному теннису и компьютерному спорту. В обеих дисциплинах стал победителем.

Среди работников отличился преподаватель ИФКСиТ и тренер мужской сборной команды по футболу Анатолий Димитропуло, который участвовал в пяти видах спорта.

Лучшим спортивным организатором признали студента Института энергетики Романа Крушева. Роман организовал студентов своего института во всех видах спорта, а в некоторых из них выступал сам. Например, в турнире по бильярду его команда взяла «бронзу».

Грамоты, кубки и заслуженные медали самым спортивным политехникам вручили руководитель административного аппарата ректора Владимир Глухов и директор Института физической культуры, спорта и туризма Валерий Сущенко.

Поздравляем победителей и призеров, ждём всех в следующем году на спортивных площадках Политеха!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI