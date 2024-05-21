Финансовые новости: Ценные бумаги эмитентов, ограничивающих раскрытие информации, будут обособляться

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В настоящее время значительное количество эмитентов с учетом санкционных рисков вынуждены ограничивать объем раскрываемой информации. Обратная сторона таких ограничений — информационная асимметрия на публичном рынке капитала. У инвестора отсутствует информация, необходимая ему для принятия взвешенных инвестиционных решений.

Чтобы защитить интересы инвесторов, Банк России предлагает обособлять (визуально выделять) ценные бумаги тех эмитентов, которые раскрывают информацию о себе в недостаточном объеме, что мешает оценивать риски вложений в ценные бумаги и реализовывать права по ним. Облигации можно будет не выделять в случае наличия кредитных рейтингов от двух рейтинговых агентств. Проект указания регулятора опубликован для общественного обсуждения.

Кроме того, документ уточняет требования по корпоративному управлению в отношении эмитентов, акции которых включаются в котировальные списки или уже в них находятся, прописывает условия для делистинга ценных бумаг при реорганизации или ликвидации эмитента. Также уточняются требования, по которым инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов вносятся в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Фото на превью: Cherries / Shutterstock / Fotodom