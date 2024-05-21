Финансовые новости: Тестирование ОТС-монитора

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Уважаемые пользователи сервиса внебиржевой отчетности OTCMonitor,
Приглашаем вас на финальное тестирование релиза сервиса ОТС внебиржевой отчетности (отключение интерфейса отчитывания с помощью УФШ, а также внутренние доработки платформ) 25 мая 2024 года.
Подробнее: https://www.moex.com/n62554
Для участия в тестировании просьба написать заявку на help@moex.com до 17:00 23 мая.
В заявке на тестирование укажите:
- Вашу организацию
- Пятибуквенный код организации
- Способ отчитывания сделок: ЛКУAPI ЛКУFIX OTC.
Все сделки, введенные с 00:00 25.05 по 18:00 25.05 будут считаться тестовыми, в том числе отправленные через ЛКУ.
Новая версия также доступна для тестирования на Т1-полигоне.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.