Финансовые новости: Тестирование ОТС-монитора

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уважаемые пользователи сервиса внебиржевой отчетности OTCMonitor,

Приглашаем вас на финальное тестирование релиза сервиса ОТС внебиржевой отчетности (отключение интерфейса отчитывания с помощью УФШ, а также внутренние доработки платформ) 25 мая 2024 года.

Подробнее: https://www.moex.com/n62554

Для участия в тестировании просьба написать заявку на help@moex.com до 17:00 23 мая.

В заявке на тестирование укажите:

Вашу организацию

Пятибуквенный код организации

Способ отчитывания сделок: ЛКУAPI ЛКУFIX OTC.

Все сделки, введенные с 00:00 25.05 по 18:00 25.05 будут считаться тестовыми, в том числе отправленные через ЛКУ.

Новая версия также доступна для тестирования на Т1-полигоне.



+7 (495) 363-3232

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Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

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