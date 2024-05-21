Финансовые новости: НПФ заработали на облигациях

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ за I квартал 2024 года составила 9,7% годовых, пенсионных резервов — 7,5% годовых.
Практически все фонды в системе обязательного пенсионного страхования, а также 25 из 36 фондов, предлагающих договоры негосударственного пенсионного обеспечения или долгосрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше инфляции. Доход НПФ был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам.
Подробнее читайте в материале «Доходность НПФ в I квартале 2024 года».
Фото на превью: Chekyravaa / Shutterstock / Fotodom
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