Утвержден перечень российских туристических организаций для работы в рамках безвизового туристического обмена с Китаем в 2024-2025 гг.

Вслед за обновлением списков туроператоров по безвизовому соглашению с Ираном, Минэкономразвития России опубликовало обновленный список российских туроператоров, уполномоченных в 2024-2025 гг. осуществлять безвизовые групповые туристические поездки по Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года.

В 2024 году список значительно расширился и включает уже 559 российских туроператоров.

Вместе с тем Минэкономразвития России информирует, что по согласованию с китайской стороной обновленный список туроператоров вступает в силу с 27 мая 2024 года. При этом действие списка КНР продляется на новый период без изменений.

Напомним, что безвизовые туристические поездки можно совершать только в составе туристических групп (от 5 до 50 человек), сформированных туроператорами из публикуемого списка.

Заявки на включение в списки на очередной период будут приниматься уполномоченными региональными органами по туризму в ноябре-декабре 2024 года.

Список российских туристических организаций (PDF 18.69МБ)

