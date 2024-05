Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На участке Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершают монолитные работы при возведении тоннеля под МКАД — на 32-м километре Кольцевой автодороги. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Шестиполосный тоннель по основному ходу МСД строят под МКАД — на 32-м километре Кольцевой автодороги. Его протяженность превысит 102 метра. Для возведения с учетом рамповых участков потребовалось почти девять тысяч кубических метров железобетонных конструкций. Площадь вентилируемого фасада из металлокерамических панелей превысила тысячу квадратных метров. В настоящий момент тоннель под МКАД на южном направлении МСД готов почти на 80 процентов. Общая строительная готовность участка МСД от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе превышает 50 процентов», — рассказал Владимир Ефимов.

Сооружение основных конструкций тоннеля велось под защитным экраном. Это позволило выполнить работы без перекрытия проезжей части МКАД. Для защитного экрана использовали 72 трубы. Чтобы его устроить, с обеих сторон Кольцевой автодороги возвели технологические насыпи, далее смонтировали 384 буросекущие сваи, разработали стартовый и приемный котлованы.

Сейчас продолжаются работы по устройству внутреннего электроснабжения тоннеля. В общей сложности для этого потребуется почти два километра электрического кабеля. Для его изоляции используют оболочку из негорючего материала. Безопасность движения транспорта внутри тоннеля будут обеспечивать системы искусственного освещения и видеонаблюдения.

«Для безопасной эксплуатации тоннеля предусмотрены системы вентиляции и пожаротушения в помещениях со специальным оборудованием. В системе освещения используют светодиодные светильники для повышения энергосбережения сооружения», — отметил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

10-й участок южного направления Московского скоростного диаметра от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе обеспечит связку МСД с Варшавским шоссе и автомагистралью М-2 «Крым». Здесь построят более 12 километров дорог и семь крупных искусственных сооружений: четыре эстакады, два тоннеля, мост через реку Битцу.

