Студенты ГУУ приняли участие в работе фестиваля «Бизнес молодых»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Студенты ГУУ приняли участие в обсуждении будущего молодежного предпринимательства, прошедшем в рамках Всероссийского фестиваля «Бизнес молодых».
На фестивале состоялся прямой диалог между молодыми предпринимателями и заместителем руководителя Администрации Президента РФ Максимом Орешкиным в рамках сессии по развитию молодёжного предпринимательства и формированию образа молодого предпринимателя будущего на период до 2030 года.
Максим Орешкин ответил на вопросы о наставничестве, поддержке бизнеса, налоговых льготах для социально ответственного бизнеса, о кадрах в бизнесе и многие другие.
Специальными гостями мероприятия стали руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров и руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Дмитрий Литвин.
Участники встречи обсудили работу с лидерами мнений из числа молодых предпринимателей, построили планы на дальнейшее развитие проектов Программы и реализацию Федерального проекта «Развитие молодежного предпринимательства».
Наши студенты не только познакомились с другими молодыми предпринимателями, но и презентовали результаты разработанных предложений.
Всего на встрече присутствовали более 100 молодых бизнес-лидеров.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 21.05.2024
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