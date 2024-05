Студенты ГУУ приняли участие в работе фестиваля «Бизнес молодых»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты ГУУ приняли участие в обсуждении будущего молодежного предпринимательства, прошедшем в рамках Всероссийского фестиваля «Бизнес молодых».

На фестивале состоялся прямой диалог между молодыми предпринимателями и заместителем руководителя Администрации Президента РФ Максимом Орешкиным в рамках сессии по развитию молодёжного предпринимательства и формированию образа молодого предпринимателя будущего на период до 2030 года.

Максим Орешкин ответил на вопросы о наставничестве, поддержке бизнеса, налоговых льготах для социально ответственного бизнеса, о кадрах в бизнесе и многие другие.

Специальными гостями мероприятия стали руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров и руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Дмитрий Литвин.

Участники встречи обсудили работу с лидерами мнений из числа молодых предпринимателей, построили планы на дальнейшее развитие проектов Программы и реализацию Федерального проекта «Развитие молодежного предпринимательства».

Наши студенты не только познакомились с другими молодыми предпринимателями, но и презентовали результаты разработанных предложений.

Всего на встрече присутствовали более 100 молодых бизнес-лидеров.

