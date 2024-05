Студенты ГУУ отправляются в Арктику

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 мая 2024 года учащиеся Государственного университета управления в составе студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» отправляются в экологическую экспедицию в Ненецкий автономный округ.

Экспедиция предполагает тяжёлые работы в экстремальных условиях, поэтому желающие прошли строгий отбор и специальную подготовку. В итоге в Арктику отправятся:

— Никита Беляев, ИГУиП, Управление внешнеэкономической деятельностью и таможенные операции, 1 курс;

— Степан Осин, ИОМ, Менеджмент организации, 1 курс;

— Григорий Смоляр, ИЭФ, Международный менеджмент, 3 курс;

— Александр Шахназаров, ИОМ, Инноватика, 1 курс.

За день до старта ребята встретились с ректором ГУУ Владимиром Строевым, поговорили о плане поездки, подготовке к ней и предстоящем фронте работ, а также о недавно закончившейся экспедиции в Себеж.

Ректор признался, что ему самому было бы интересно отправиться в подобную поездку, в студенческие годы он не упускал такой возможности, поэтому не понаслышке знает, насколько много в России некартированной местности. «Подобные экспедиции хороши тем, что можно сделать много полезного для природы в тех областях, куда далеко не каждый может добраться. Очень здорово, что у нас в университете так активно возрождаются выездные добровольческие работы и экспедиционное движение», – сказал Владимир Витальевич. Он также пожелал ребятам удачной поездки и попросил внимательно относится к своему здоровью.

Кроме наших студентов в экспедицию отправятся добровольцы из РТУ МИРЭА, МГЮА им. О.Е. Кутафина, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, АГЗ МЧС России, а также бойцы ВСКС.

Комплексная экологическая экспедиция будет проходить на четырёх локациях, куда ребята будут добираться на научно-экспедиционном ледоколе «Михаил Сомов» из Архангельска. На Зимнегорском маяке в Белом море планируется строительство вертолётной площадки и сбор отходов. На островах Моржовец и Колгуев, а также на полуострове Канин Нос группы студентов высадятся для исследования Арктической территории и её уборки от металлоконструкций, оставшихся после разработки месторождений полезных ископаемых.

На локациях добровольцы разместятся группами по пять человек. Так вышло, что на наши студенты распределятся по всем четырём группам и познакомятся со всеми нюансами проводимых работ, наберут максимум опыта и увидят разнообразную природу. Каждая группа будет сопровождаться опытным руководителем, снабжённым спутниковой связью. Мобильный интернет и сотовая связь в Арктике недоступны, но студенты обещали фиксировать свою работу на камеры и опубликовать после возвращения 18 июня.

Один из добровольцев, Степан Осин, который также участвовал в поисковых работах в Себежском укрепрайоне, рассказал почему решился на такую сложную поездку и как прошла подготовка к ней.

«Меня всегда привлекал Север, а когда я узнал про возможность туда отправиться и принести пользу, то сразу подал заявку. Хочу расширить список мест, в которых я побывал. При отборе мы заполнили опросник, почему хотим поехать, кто что умеет, каким оборудованием владеет, есть ли опыт в походах и экспедициях. На этом этапе, возможно, сыграла роль личная рекомендация Владимира Юрьевича Линника. Потом был тренировочный выезд с задачами на командообразование и спецподготовка. Наверняка будет тяжело, но я без юмора никуда, так что ожидания от поездки исключительно позитивные».

Желаем нашим студентам счастливого пути, семи футов под килем, удачи и хорошей погоды. С нетерпением ждём возвращения и рассказов о сделанном и увиденном.

