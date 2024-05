Стартовал региональный конкурс «ТИМ в охране труда» (BIMsafety)

Source: MIL-OSI Russian Language News

СПбГАСУ при поддержке ведущего индустриального партнёра – Группы «Эталон» и Санкт-Петербургского политехнического университета проводит региональный конкурс «Технологии информационного моделирования в охране труда» (BIMsafety).

Конкурс направлен на повышение компетенций в области охраны труда и стимулирование научно-исследовательской деятельности в строительстве среди студенческого сообщества, а также на развитие творческого потенциала в использовании информационных технологий.

Сроки проведения конкурса:

первый этап (дистанционный): с 20 мая по 9 июня 2024 г.;

финальный этап (очный): 14 июня 2024 г. с 10:00 до 16:00 на полигоне СПбГАСУ «Умный труд» в Красном Селе.

Участие в конкурсе позволит студентам продемонстрировать свои знания и навыки в области охраны труда, а также получить практический опыт и оценку от экспертов отрасли. Желаем всем участникам удачи и плодотворной работы!

