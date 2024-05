Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

18–19 сентября в «Зарядье» пройдет Международный форум инноваций БРИКС «Облачный город». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«В нем примут участие больше 30 стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ. Приглашаем представителей органов власти, руководителей бизнеса, научного сообщества и лидеров мнений», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Ключевая тема этого года — «Инновации в облачных городах: будущее мегаполисов БРИКС». Эксперты обсудят концепцию умного города, финансовые технологии, ретейл и энергетику.

«Организуем выставку, посвященную городам будущего. Московские компании покажут новейшие экотехнологии», — подчеркнул Мэр Москвы.

Кроме того, будет представлен индекс технологического и пространственного развития мировых городов — Urban Innovation Environment Index 2024. Еще пройдет церемония вручения Всемирной премии инноваций — World Innovation Award.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI