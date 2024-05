Собянин утвердил новые критерии получения поддержки промпредприятий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Утверждены новые критерии для получения городских мер поддержки промышленными предприятиями. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

С мая 2024 года на получение налоговых льгот и бюджетных субсидий смогут претендовать предприятия (промышленные комплексы и технопарки, индустриальные парки и их якорные резиденты), соответствующие следующим основным требованиям:

— заработная плата работников должна быть не менее среднемесячного размера заработной платы по отрасли промышленности, в которой организация осуществляет основной вид экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД);

— объем выручки от производственной деятельности на территории города Москвы за последний год — более восьми миллионов рублей на одного работника;

— размер фонда оплаты труда работников, занятых на территории объектов недвижимого имущества, приходящийся на один гектар земельных участков, — не менее 160 миллионов рублей в год (для якорного резидента индустриального парка — более 90 тысяч рублей на квадратный метр);

— суммарный объем инвестиций, связанных с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, используемых в ходе реализации инвестиционного приоритетного проекта, претендующего на присвоение льготного статуса, — не менее одного миллиарда рублей на один гектар земельных участков (без учета НДС).

С 1 января 2025 года критерии, касающиеся объема выручки и фонда оплаты труда, будут ежегодно индексироваться и корректироваться на значение индекса промышленного производства в соответствии с данными Росстата.

Для действующих производств, имеющих льготный статус, предусматривается переходный период 2024–2026 годов. В течение этого времени предприятия должны привести показатели своей деятельности в соответствие с новыми критериями получения государственной поддержки.

Применение новых критериев позволит сконцентрировать предоставление городских мер поддержки на высокоэффективных предприятиях. Льготные статусы смогут получить производства, имеющие значительный потенциал для развития и роста.

