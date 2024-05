Собянин: На днях открытых дверей в колледжах Москвы расскажут о 171 профессии

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столичных колледжах пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Школьники познакомятся с 171 профессией и специальностью, пообщаются с опытными педагогами. На мастер-классах абитуриенты освоят первые практические навыки в различных областях», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Так, 23 мая ребята научатся правильно сервировать стол, а 25 мая узнают о кассовых операциях и финансовых системах. 1 июня их научат создавать проекты в программе Adobe Illustrator, 8 июня — пользоваться операционной системой без лишних кликов мышкой, а 15 июня — собирать дроны.

Посмотреть полное расписание встреч и выбрать колледж для посещения можно на сайте.

