Проект «Лето в Москве» объединит все сезонные городские мероприятия

Чтобы самое жаркое время года стало ярким и интересным, для горожан и гостей столицы подготовили масштабный проект «Лето в Москве». Он объединит уже полюбившиеся горожанам фестивали и новые развлекательные мероприятия.

Так, с 1 июня по 8 сентября продлится самый продолжительный в мире летний фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Ожидается, что он привлечет свыше 25 миллионов человек. Всего предусмотрено более 600 площадок. Жители Москвы смогут не только побывать на различных мероприятиях, но и сами организовать концерты, мастер-классы, спортивные тренировки, чтения и многое другое.

К фестивалю приглашают присоединиться и городских предпринимателей. Они расширят целевую аудиторию и предложат гостям необычные развлечения. Сегодня в планах проведение детских мастер-классов по химии, занятий по йоге и вокалу и уроков танцев.

Социально ориентированные некоммерческие и молодежные организации проведут более 5,5 тысячи добрых мероприятий, среди которых экологические и спортивные мастер-классы, тренинги по трудоустройству, чемпионаты по настольным играм, викторины, акции помощи приютам для животных и другие проекты. Среди флагманских событий этого лета — фестиваль «День молодежи», молодежный форум «Медиадвиж» и благотворительный фестиваль «Город неравнодушных».

Кроме того, в рамках проекта «Лето в Москве» на фестивале «Времена и эпохи» снова оживет история, а народы нашей страны представят национальные кулинарные блюда на традиционном гастрономическом фестивале «Вкусы России».

Не останутся в стороне и зеленые зоны, где пройдет уже традиционный проект «Лето в парке», в рамках которого состоится более 5,5 тысячи мероприятий. Горожан ждет свыше 650 кружков и секций. Они могут посетить танцплощадки и кинотеатры, заняться спортом или йогой и отдохнуть на территории благоустроенных пляжных зон и летних бассейнов. Помимо этого, состоится музыкальный фестиваль «Зарядье». А еще можно будет послушать джаз и побывать на уличных концертах.

«Лето в Москве» объединит проекты «Спортивные выходные», «ГТО в парках», «Лето. Пляж. Московский спорт» и «Мой спортивный район». Посетить тренировки в парках, на пляжах и во дворах смогут все желающие.

Москвичи смогут поделиться своими впечатлениями о летнем мегапроекте. В «Активном гражданине» им предложат тематическое голосование и фотоакцию. А «Миллион призов» проведет совместную акцию с фестивалем «Рыбная неделя», участники которой смогут выиграть сувениры из эксклюзивной линейки.

