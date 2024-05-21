Приглашаем обсудить перспективы устойчивого развития экономики

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
27 мая 2024 года в Государственном университете управления состоится Круглый стол «Устойчивое развитие – актуальные тренды и перспективы реального сектора экономики», приуроченный к празднованию 105-летия ГУУ и 30-летия кафедры управления инновациями.
Спикерами выступят сотрудники университета, руководители инновационного бизнеса, представители государственного сектора экономики.
Участники обсудят модели, факторы и особенности устойчивого развития отечественной экономики и ее субъектов в современных условиях, поделятся мнениями и опытом.
Мероприятие начнется в 14:00 и пройдет в зале заседаний научной библиотеки на 2 этаже.
Приглашаем всех желающих принять активное участие в обсуждении.
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 27.05.2024
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