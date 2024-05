Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

27 мая 2024 года в Государственном университете управления состоится Круглый стол «Устойчивое развитие – актуальные тренды и перспективы реального сектора экономики», приуроченный к празднованию 105-летия ГУУ и 30-летия кафедры управления инновациями.

Спикерами выступят сотрудники университета, руководители инновационного бизнеса, представители государственного сектора экономики.

Участники обсудят модели, факторы и особенности устойчивого развития отечественной экономики и ее субъектов в современных условиях, поделятся мнениями и опытом.

Мероприятие начнется в 14:00 и пройдет в зале заседаний научной библиотеки на 2 этаже.

Приглашаем всех желающих принять активное участие в обсуждении.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI