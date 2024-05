Политехники у истоков «Клуба деканов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Юридическое образование всегда актуально и востребовано. Политех, как один из самых передовых вузов страны, всегда оказывается в тренде последних веяний образовательного и научного процесса. Директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Дмитрий Мохоров, выполняя поставленные ректоратом задачи по продвижению и популяризации юридического образования Политеха, в рамках взаимодействия с Ассоциацией юристов России и налаживания научно-образовательных отношений с юридическими факультетами вузов Санкт-Петербурга, принял участие в работе исполнительных органов АЮР СПб и вошел в «Клуб деканов» юридических факультетов и институтов Санкт-Петербурга.

Первое заседание «Клуба деканов» прошло в знаменитом Доме юриста в Санкт-Петербурге, расположенном в особняке Кельха. На заседании рассматривались вопросы создания секций АЮР и развития юридической науки и правового просвещения. Все руководители юридических направлений подготовки в ходе обсуждения сошлись во мнении, что будущее юридического образования — в подготовке квалифицированных специалистов в системе национальной безопасности государства. В связи с этим Дмитрий Мохоров подчеркнул, что для Политеха, как передового инженерного вуза, готовящееся открытие специалитета «Правовое обеспечение национальной безопасности» — это новый тренд государственного уровня, способствующий интеграции гуманитарных и технических навыков.

Тем более что Политеху, благодаря мудрым решениям ректората, удалось в эпоху пертурбаций сохранить и активно развивать специалитет «Инженерно-технические экспертизы». Сейчас, в связи с предложением Президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию о возвращении к традиционной базовой системе обучения в вузах и последнем заявлении исполняющего обязанности министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова о внедрение новой системы образования в России, в Политехе активно обсуждается возможность перевода направления «Юриспруденция» в специалитет.

В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия “бакалавр”. У нас будут высшее образование и специализированное высшее образование , — отметил Валерий Фальков.

«Наша задача сегодня — выпускать высококвалифицированные кадры, специалистов, обладающих уникальными знаниями и умениями в правоохранительной сфере и сфере обеспечения безопасности, — отметил Дмитрий Мохоров по итогам первого заседания „Клуба деканов“. — И обсуждение основных трендов и вызовов с коллегами показало, что и тут Политех с нашими планами по расширению и углублению образовательных программ — на шаг впереди».

