Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

15 мая 2024 года состоялся финал и награждение победителей конкурса «Искусственный интеллект в архитектуре и градостроительстве», организованного комитетом градостроительной политики Ленинградской области и администрацией Аннинского городского поселения. Тема конкурса — использование искусственного интеллекта в проектировании. Студенты Инженерно-строительного института в составе пяти команд успешно показали себя, представив проекты в двух и более номинациях от каждой команды. Два коллектива завоевали первые места.

Конкурс призван обратить внимание профессионального сообщества и руководства профильных вузов на изменения, происходящие в сфере проектирования, задуматься о рисках и возможностях, которые несёт в себе применение искусственного интеллекта.

Участникам предлагалось выбрать две и более номинации из списка.

Концепция градостроительного развития территории

Архитектурная концепция жилого дома/группы домов

Архитектурная концепция социального объекта (детского сада)

Концепция благоустройства и малых архитектурных форм

Победителями в номинации «Концепция благоустройства и МАФ» стали участники сборной команды под руководством Александры Зацепиной (ВШПГиДС) и Марии Рыбалкиной (ВШДиА). Это Алина Тоцкая, Жанна Лабуркина, Полина Шиндина, Шарип Исаев, Артём Гилко.

Студентам удалось структурировать работу с нейросетями от текстовых запросов к ChatGPT до создания 3Д-моделей скульптур в единую дорожную карту.

Команда также заняла второе место в номинации «Архитектурная концепция социального объекта (детского сада)», представив образ, созданный на основе дизайн-кода застройки.

В номинации «Архитектурная концепция жилого дома/группы домов» первое место заняла команда «Level UP». Это Александр Колосов, Полина Широкова, Михаил Стукалов, Илья Казинский, Антон Смотрин и Никита Анисимов. Куратор команды — Анна Короткова. Ребята произвели впечатление на жюри наибольшим количеством проанализированных нейросетей и стильной, динамичной подачей.

Для участников мероприятия организовали экскурсия по городскому посёлку Новоселье, на территории которого предусматривалось конкурсное проектирование. Организаторы показали современные градостроительные решения, решения по благоустройству и озеленению, а также оформлению фасадов и общественных пространств через дизайн-код.

Хочется сказать спасибо организаторам за проведение такого мероприятия. Участие в этом проекте предоставило нам колоссальные возможности, которые надо использовать и двигаться дальше только вперед , — прокомментировала итоги конкурса студентка 2 курса Высшей школы дизайна и архитектуры Жанна Лабуркина.

Студентам удалось не только успешно разработать проекты и освоить новые инструменты проектирования. Им удалось больше — наладить взаимодействие в сборных командах. Человеческий контакт — это то, что будет особенно важно, когда рутинные задачи возьмет на себя искусственный интеллект , — добавила куратор команды, преподаватель Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства Александра Зацепина.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI