Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Благодаря адаптивности национального бизнеса в российской экономике продолжается устойчивый рост, сейчас главное – поддерживать и не мешать реализации предпринимательской инициативы. Об этом заявила во вторник, 21 мая, заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова на экспертном бизнес-завтраке «Ведомостей» в рамках сессии «Рост ВВП и/или низкая инфляция?».

«Когда мы смотрим на фактические цифры роста ВВП в конкретных отраслях, видно одно: наша экономика, наш рынок оказались значительно боле гибкими и адаптивными, чем казалось», – сказала замглавы Минэкономразвития РФ. По ее словам, уже на протяжении года при низкой безработице продолжается устойчивый рост экономики, а инфляция снижается по сравнению с осенью 2023 года.

Полина Крючкова связала это в том числе с высокой гибкостью рынка труда. «Хотя, безусловно, напряженность на рынке труда существует, но мы видим, в том числе невооруженным глазом, процессы, которые можно назвать замещением труда капиталом», – констатировала она.

Отвечая на вопрос о потенциальных темпах роста российской экономики, замминистра отметила, что 2023 год показал, что рост ВВП более 3% возможен, причем он носит фронтальный характер. «Понятно, что есть группа отраслей, где рост значительно быстрее, чем в других. Но нельзя сказать, что рост одной части экономики происходит за счет другой», – добавил она.

«И самое мудрое, что сейчас можно сделать, – эту гибкость экономики, способность к адаптации всеми возможными способами поддерживать и, по крайней мере, не мешать. Потому что та самая предпринимательская инициатива, способность мелкого, среднего, крупного бизнеса адаптироваться – то, что спасало нас и в пандемию, и во время шока 2022 года», – подчеркнула Полина Крючкова.

В контексте заглавной темы сессии она указала на важность сбалансированности различных регуляторных решений, интересов, подходов, что в конечном счете позволяет экономике успешно развиваться. «Да, мы сходимся на том, насколько важна роль частной предпринимательской инициативы. Но при этом мы понимаем, что есть направления, проекты, которые в нынешних условиях бизнесом в одиночку не могут быть вытянуты, либо могут, но с очень большими издержками на очень большом горизонте», – пояснила замминистра.

Это не означает, что государство должно вмешиваться в экономике повсеместно, предупредила она. Его повышенная роль необходима в стратегических направлениях, в областях, связанных с крупными технологическими проектами и так далее – в рамках прямого финансирования, «бюджетного рычага».

Говоря о факторах, влияющих на инфляцию, Полина Крючкова отметила, что инструменты ее сдерживания зачастую зависят не только от совокупного уровня спроса и предложения, но и от конкретных дисбалансов в определенных сегментах. «И последние два года показали, что, помимо глобальных факторов, очень много микрофакторов, связанных с возможными дисбалансами на конкретных рынках. И, соответственно, решение этих вопросов – как в макроэкономической политике, так и в наращивании предложения в конкретных сегментах, на конкретных рынках», – заключила она.

В сессии также приняли участие заместитель председателя, член Совета директоров Банка России Алексей Заботкин, заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков, главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев, экономист Виктор Тунев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI