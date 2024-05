Платформа нацпроекта «Производительность труда» по цифровизации бизнеса охватила 3000 предприятий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Половина участников национального проекта «Производительность труда» зарегистрировалась на платформе эффективность.рф. Её эксперты бесплатно помогают бизнесу провести цифровизацию предприятия: определить потенциал повышения производительности за счет цифровой трансформации и внедрить комплексные ИТ-решения.

«В условиях дефицита кадров роботизация и цифровизация — один из способов перекрытия потребностей предприятия в персонале. Платформа эффективность.рф решает боль многих компаний — определение процессов, которые могут быть оцифрованы, и оформление закупки соответствующего программного обеспечения. Тем самым нацпроект делает доступнее отечественное промышленное и инженерное ПО, снижает зависимость от редких IT-компетенций сотрудников предприятий и сокращает сроки внедрения цифровых решений», — сообщил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

«Сегодня сервисами и услугами платформы воспользовались более 3000 зарегистрированных на ней предприятий из различных отраслей в 85 регионах России, а также более 430 поставщиков цифровых решений и услуг в области информационных технологий. Мы рады, что платформа пользуется популярностью и динамично развивается. Приглашаем к сотрудничеству предприятия, а также интеграторов и вендоров цифровых решений», — прокомментировал Евгений Токаренко, директор по цифровой трансформации АНО «Цифровые технологии производительности», которая является оператором платформы эффективность.рф.

3000-м предприятием, зарегистрированным на платформе, стала «Горэкс-Светотехника» из Прокопьевска Кемеровской области. Компания выпускает взрывозащищенное электрооборудование для работы в сферах горной, нефтегазовой промышленности, энергетики, транспорта, коммунального хозяйства. В этом году завод присоединился к нацпроекту «Производительность труда» и планирует начать цифровую трансформацию.

«Мы испытываем дефицит кадров, как и многие предприятия страны. С помощью цифровых инструментов хотим повысить прозрачность процессов, получить более точную информацию о загрузке оборудования. Парк у нас большой (порядка 800 станков на 400 человек) и в блокноте определить их загрузку невозможно. Поэтому вопрос о цифровой трансформации для нас крайне актуален. Мало у кого есть такая экспертиза, как у ЦТП по цифровизации работы сложных машиностроительных предприятий. Эксперты используют комплексный подход, внедряя все необходимые цифровые решения от начала до конца и сопровождая предприятие на каждом этапе», — рассказал директор компании «Горэкс-Светотехника» Михаил Камышанов.

