На Онежской улице построят дом по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Головинском районе в рамках программы реновации построят жилой дом. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

«Предельная площадь здания составит 63 тысячи квадратных метров. Дом по программе реновации возведут на Онежской улице, в зеленом районе со множеством парков и выделенными велодорожками. Это станет большим преимуществом для молодых семей, поддерживающих здоровый и активный образ жизни», — рассказала Юлиана Княжевская.

Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 1,63 гектара. Он расположен по адресу: Онежская улица, земельный участок 23/25.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать здесь.

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