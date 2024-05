Названы победители отборочного этапа Всероссийского ТИМ-Чемпионата

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Участники и организаторы ТИМ-чемпионата

Отборочный этап Всероссийского ТИМ-Чемпионата СПбГАСУ 2024 по информационному моделированию зданий прошёл в нашем в вузе с 15 апреля по 17 мая. Генеральными партнёрами мероприятия выступили Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) и компания «Метрополис».

Инна Суханова

Как рассказала Инна Суханова, начальник управления цифровых компетенций в области строительства СПбГАСУ, чемпионат проводится шестой год и постоянно совершенствуется. Среди нововведений этого года – разработка платформы для автоматизации процесса оценивания проектов, который экономит членам жюри время и, самое главное, исключает технические ошибки. Кроме того, Инна Ивановна напомнила, что в этом году впервые прошли школьный чемпионат, в котором участвовали ученики ТИМ-классов, и Лига среднего профессионального образования (СПО) ТИМ-Чемпионата, в которой участвовали Сибирский колледж транспорта и строительства, Новгородский строительный колледж, Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж, Смоленский строительный колледж.

В рамках внутривузовского отборочного этапа шесть команд состязались в проектировании многофункционального жилого комплекса в Петербурге. В разработке задания и оценке выполненных проектов приняли участие преподаватели СПбГАСУ и представители партнёров проекта: компаний Ostec, «Визардсофт», «Пеноплэкс», АСКОН, «Инфраэко», Semren+Mansson, РОСТерм, «Самолет», Vysotskiy Consulting.

В командном зачёте первое место завоевала команда YeezyBIM в составе: Арина Алексанова (архитектор), Ярослав Перевалов (конструктор), Филипп Дряннов (инженер отопления и вентиляции), Анастасия Бойкова (инженер водоснабжения и водоотведения), Расив Головягин (инженер электроснабжения), Даниил Талалаев (сметчик), Алина Кизченко (ТИМ-координатор).

Второе место – команда «БомБим»: Алёна Латаш (архитектор), Дмитрий Борецкий (конструктор), Кадыр Наджафов (инженер отопления и вентиляции), Никита Дмитраков (инженер водоснабжения и водоотведения), Анна Яруллина (инженер электроснабжения), Елизавета Кравчук (сметчик), Владимир Иноземцев (ТИМ-координатор).

Третье место – команда BIM7: Анна Драпак (архитектор), Антон Бухвалов (конструктор), Валерия Мазаева (инженер отопления и вентиляции), Ольга Гавриченкова (инженер водоснабжения и водоотведения), Сергей Сергеев (инженер электроснабжения), Кирилл Михеев (сметчик), Арина Санжара (ТИМ-координатор).

В индивидуальном зачёте победили: в номинации «Лучший архитектор» – Арина Алексанова. В номинации «Лучший конструктор» – Ярослав Перевалов. По словам Ярослава, самое главное, чему он научился на чемпионате – это правильно реализованная совместная работа с архитектором и инженерами посредством ТИМ-моделирования. В номинации «Лучший инженер отопления и вентиляции» – Полина Орлова. В номинации «Лучший инженер водоснабжения и водоотведения» – Ольга Гавриченкова. Ольга благодарит преподавателей и заведующего кафедрой водопользования и экологии Святослава Федорова за доверие, ведь студентке второго курса ещё многому надо научиться. В планах – показать достойный уровень и на всероссийском чемпионате. В номинации «Лучший инженер электроснабжения» – Анна Яруллина.

Анна Яруллина рассказала, что участвовала в чемпионате впервые, но была о нём наслышана. Она поняла, каково это – работать в команде, научилась выполнять поставленные задачи в определённый срок, работать с другими инженерами. Студентка планирует участвовать в подобных мероприятиях чаще, учиться делать всё быстрее и качественнее.

В номинации «Лучший сметчик» первенствовал Даниил Талалаев. Даниил был очень рад стать частью сильной команды. Теперь он ждёт всероссийского этапа чемпионата, где вновь постарается приложить максимум усилий для достижения успеха.

В номинации «Лучший ТИМ-координатор» победил Владимир Иноземцев. Владимир говорит, что участвует в чемпионате второй год и каждый раз испытывает незабываемые эмоции. По мнению студента, работа в команде, решение задач в сжатые сроки, атмосфера чемпионата – очень полезный опыт. Студент отмечает, что глубже разобрался в программе Dynamo, освоил Navisworks, научился экспортировать в IFC из Renga. В трудные моменты обращался к координаторам других команд или искал информацию в Интернете. В планах Владимира – принять участие во всероссийском этапе чемпионата.

Лучшие участники отборочного этапа будут представлять наш вуз на Всероссийском этапе ТИМ-Чемпионата, который пройдёт в октябре-ноябре 2024 г.

