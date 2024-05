Москвичей приглашают на экскурсию на знаменитом ретротрамвае

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Пассажиры ретротрамвая «Татра-Т2» смогут увидеть городские достопримечательности с необычного ракурса и узнать много нового об истории столицы.

«Сегодня столичный трамвай — это один из самых современных и эффективных видов наземного транспорта, который мы развиваем по поручению Сергея Собянина. Также мы продолжаем проводить экскурсии на ретротрамвае “Татра Т2”. В рамках познавательной поездки пассажирам расскажут много интересного о прошлом столицы и о любимом транспорте горожан», — сообщил Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта.

Уникальный маршрут подготовили историки корпоративного университета транспортного комплекса в рамках проекта «Экскурсии в метро». Участники экскурсии узнают об истории нескольких районов города, Спасо-Андрониковом и Новоспасском монастырях, а также о Крутицком подворье, транспортных кольцах Москвы и многом другом.

Чехословацкий вагон «Татра-Т2» был выпущен в 1960 году и тогда же поступил в трамвайное депо имени П.Л. Апакова. Он курсировал на маршрутах до 1980-го, после чего стал использоваться в этом же депо в качестве склада. К 100-летию московского трамвая в 1999 году вагон восстановили, и сейчас он принимает участие в культурной жизни столицы: выходит на парады трамваев и регулярно выезжает для проведения экскурсий.

Проект «Экскурсии в метро» обновили в прошлом году. В его рамках проходят туры по станциям метрополитена, ночные экскурсии в депо и прогулки на ретротрамваях. Познакомиться с гидами, выбрать подходящее мероприятие и приобрести билеты можно на сайте проекта.

