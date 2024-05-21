Москвичей предупредили о тумане ночью и утром 22 мая

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ближайшие часы, с 21:00 21 мая до 07:00 22 мая, синоптики прогнозируют в Москве туман. Видимость составит от 200 до 700 метров.

Автомобилистов просят быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. При тумане возможны затруднения движения и рост числа аварийных ситуаций на дорогах. Пешеходам советуют надевать одежду со светоотражающими элементами.

В чрезвычайных ситуациях необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

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