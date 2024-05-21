Молодежь считает образование главным жизненным выбором

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Учёные НИУ ВШЭ провели исследование среди магистрантов, чтобы определить, какой жизненный выбор они считают наиболее важным. Свои удачи и неудачи все респонденты связывали с образованием. Решения в других значимых сферах, таких как отношения с близкими или выбор места жительства, тоже часто рассматривались через призму образования. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

Исследование выполнено в рамках проекта «Жизненный выбор и принятие решений в условиях неопределённости» в ходе реализации стратегического проекта «Социальная политика устойчивого развития и инклюзивного экономического роста» НИУ ВШЭ программы «Приоритет-2030».

В течение жизни человек постоянно сталкивается с необходимостью делать выбор: в какой вуз поступать, где жить, работать, с кем общаться. На принятие решений влияет множество факторов — от личных до социокультурных. Уровень самооценки человека, степень его независимости от близких в своих суждениях, взаимоотношения в семье, количество опций, из которых нужно выбрать, принадлежность к индивидуалистической или коллективистской культуре — всё это оказывает влияние на процесс принятия решений.

Наибольшее количество жизненно важных решений приходится на этап так называемой становящейся взрослости. Это особый жизненный период, выделенный психологами в начале XXI века в связи с увеличением продолжительности жизни и замедлением психологического развития. Становящиеся взрослые — это молодые люди в возрасте примерно от 16 до 30 лет, которые покидают родительский дом, проживают новый опыт и постепенно переходят к взрослым ролям: решают создать семью, выбирают карьерный путь, формируют своё окружение.

Учёные Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ изучили, какой именно выбор молодые люди считают наиболее важным и как оценивают его в контексте своей жизненной траектории. В исследовании приняли участие 30 добровольцев (средний возраст — 25 лет) из числа студентов различных магистерских программ НИУ ВШЭ.

Респондентов попросили написать два эссе объемом 300–1000 слов каждое, в которых бы описывалось наиболее удачное и наиболее неудачное жизненное решение. Участники должны были рассказать, что именно произошло, где и когда, кто был с ними рядом, какие чувства они испытывали в тот момент и что чувствуют теперь. Благодаря единой структуре эссе учёным удалось провести качественный тематический анализ и выделить наиболее значимые сферы жизненных решений.