Молодежь считает образование главным жизненным выбором

Учёные НИУ ВШЭ провели исследование среди магистрантов, чтобы определить, какой жизненный выбор они считают наиболее важным. Свои удачи и неудачи все респонденты связывали с образованием. Решения в других значимых сферах, таких как отношения с близкими или выбор места жительства, тоже часто рассматривались через призму образования. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychology. Исследование выполнено в рамках проекта «Жизненный выбор и принятие решений в условиях неопределённости» в ходе реализации стратегического проекта «Социальная политика устойчивого развития и инклюзивного экономического роста» НИУ ВШЭ программы «Приоритет-2030». В течение жизни человек постоянно сталкивается с необходимостью делать выбор: в какой вуз поступать, где жить, работать, с кем общаться. На принятие решений влияет множество факторов — от личных до социокультурных. Уровень самооценки человека, степень его независимости от близких в своих суждениях, взаимоотношения в семье, количество опций, из которых нужно выбрать, принадлежность к индивидуалистической или коллективистской культуре — всё это оказывает влияние на процесс принятия решений. Наибольшее количество жизненно важных решений приходится на этап так называемой становящейся взрослости. Это особый жизненный период, выделенный психологами в начале XXI века в связи с увеличением продолжительности жизни и замедлением психологического развития. Становящиеся взрослые — это молодые люди в возрасте примерно от 16 до 30 лет, которые покидают родительский дом, проживают новый опыт и постепенно переходят к взрослым ролям: решают создать семью, выбирают карьерный путь, формируют своё окружение. Учёные Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ изучили, какой именно выбор молодые люди считают наиболее важным и как оценивают его в контексте своей жизненной траектории. В исследовании приняли участие 30 добровольцев (средний возраст — 25 лет) из числа студентов различных магистерских программ НИУ ВШЭ. Респондентов попросили написать два эссе объемом 300–1000 слов каждое, в которых бы описывалось наиболее удачное и наиболее неудачное жизненное решение. Участники должны были рассказать, что именно произошло, где и когда, кто был с ними рядом, какие чувства они испытывали в тот момент и что чувствуют теперь. Благодаря единой структуре эссе учёным удалось провести качественный тематический анализ и выделить наиболее значимые сферы жизненных решений.

Оказалось, что как удачные, так и неудачные решения были связаны с пятью жизненными сферами: высшее образование; обучение и работа; романтические и дружеские отношения; отношения с родственниками; переезд в другой город. Например, участники отмечали как удачный выбор вуза, образовательной программы, научного руководителя. Эти же решения у других участников описывались в эссе как жизненные неудачи. Интересно, что у многих информантов важные решения, затрагивающие другие сферы, всё равно оказывались связаны с образованием. Например, студенты заканчивали романтические отношения, расставались с семьей, переезжали в другой город часто именно в связи с образовательными целями. Авторы исследования подчеркивают, что выявленные жизненные сферы характерны именно для становящихся взрослых.

Показательно, что такие важные, казалось бы, темы, как здоровье, финансы или быт, у молодёжи вообще не прослеживаются. Покупка квартиры, смена работы из-за зарплаты или решение вести здоровый образ жизни не отражаются в жизненной траектории становящихся взрослых. Мы предполагаем, что это обусловлено в первую очередь возрастом участников.

Результаты работы важны не только в свете изучения темы жизненного выбора в социологических и психологических исследованиях, но могут быть полезны и в глобальном масштабе: чтобы принимать решения в социальной сфере, выделять льготы, влиять на общественное мнение, государству полезно знать, что люди считают значимым в жизни и что воспринимают позитивно и негативно.

Мы продолжаем исследования, связанные с выбором в разные периоды жизни человека. Этап эссе позволил нам определить приоритетные решения у молодёжи. Сейчас мы перешли к следующему этапу — проведению интервью, массовым количественным опросам среди разнородных по жизненному опыту социальных групп, чтобы глубже разобраться с особенностями процесса принятия решений в разных сферах.

21 мая

