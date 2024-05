Молекулярная спектроскопия и анализ веществ: «Московская техническая школа» открыла новый образовательный курс

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Московская техническая школа» («МТШ») совместно с Институтом общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова Российской академии наук (РАН) представила программу по молекулярной спектроскопии в рамках направления «Микроэлектроника и фотоника». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Новый курс “Московской технической школы” по молекулярной спектроскопии охватывает теоретические основы и практические навыки в области молекулярного исследования и анализа различных веществ. Благодаря программе участники освоят современные способы оптического изучения свойств перспективных материалов и познакомятся с передовыми технологиями. Сегодня такие компетенции особенно актуальны в микроэлектронике, фармацевтической и пищевой промышленности», — отметил Владислав Овчинский.

Очный курс «Методы молекулярной спектроскопии для исследования и анализа материалов» рассчитан на 38 академических часов. После обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

«Курс направлен на ознакомление с основами различных современных методов молекулярной спектроскопии. Обучение будет полезно научным сотрудникам, инженерам и лаборантам. Оно позволит грамотно спланировать проведение экспериментов с использованием инновационных методов исследования, а также поможет в достоверной интерпретации полученных результатов. Все практические занятия проводятся на высокотехнологичном оборудовании», — подчеркнул главный научный сотрудник заведующий центром цвета Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН Сергей Козюхин.

Ранее Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, Правительство Москвы в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект «Московская техническая школа». Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы.

Сегодня проект предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для сотрудников предприятий открыли девять общих направлений, а также четыре специальных. Разработано около 160 курсов. Помимо учебных программ, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия.

Собянин: 2,2 тыс. человек уже прошли обучение в «Московской технической школе»

