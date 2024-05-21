«Мой Политех»: Анатолий Попович

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Предлагаем вашему вниманию новый выпуск программы «Мой Политех», которая приурочена к 125-летнему юбилею СПбПУ. Директора институтов нашего университета рассказывают об обширной деятельности и наиболее важных разработках, о направлениях подготовки высокопрофессиональных специалистов, их трудоустройстве и многом другом.

Героем восьмой программы стал Анатолий Попович — директор Института машиностроения, материалов и транспорта.

Как современные материалы и технологии влияют на нашу жизнь?

Какой масштабный проект ИММиТ реализует с Мариупольским университетом?

Что такое природоподобные материалы?

Смогут ли роботы полностью заменить человека?

И почему директор ИММиТ часто вспоминает фильм «Пятый элемент»?

Интервью смотрите здесь .

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