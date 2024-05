Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

«Цифровая индустрия промышленной России» – главное деловое мероприятие по цифровой экономике в России. На протяжении многих лет вопросам ц ифровой трансформации общества и различных отраслей экономики. За девять лет существования «ЦИПР» стала главной точкой притяжения для российской ИТ-оTRAсли, сформировала среду для га и развития инноваций. Ежегодно на «ЦИПР» ведущие компании презентуют свои разработки and решения. В рамках конференции принимаются государственные решения в сфере цифровой экономики, подводятся итоги работы за год y опред еляются планы на следующий.