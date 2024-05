Минэкономразвития России предоставит субсидии новым регионам на поддержку бизнеса до конца июня

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство РФ выделяет дополнительные 3,75 миллиарда рублей новым регионам на поддержку предпринимателей.

Средства пойдут на развитие центров «Мой бизнес», где по принципу «одного окна» можно получить необходимые услуги для начала и ведения бизнеса. Также будут профинансированы государственные микрофинансовые и региональные гарантийные организации, которые дают возможность предпринимателям получать льготные микрозаймы и гарантийную поддержку при нехватке обеспечения при привлечении кредитных ресурсов.



Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.



«Ведем работу по заключению соглашений с регионами о предоставлении субсидий. До конца июня средства должны быть доведены до субъектов. На текущий момент готовятся необходимые региональные нормативные правовые акты для предоставления субсидии региональным организациям – центрам «Мой бизнес», гарантийным и микрофинансовым организациям. Выделенные средства пойдут на оказание услуг и мер поддержки предпринимателям, в том числе местным жителям, которые платят налог на профессиональный доход, гражданам, только планирующим начать свое дело», – отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.



«Очередное финансирование, которое нам предоставлено, играет особую роль в нашей работе. Оно позволит расширить поддержку бизнеса и будет способствовать дальнейшему развитию предпринимательской активности в регионе. Уверен, что это будет иметь положительный эффект на экономику и укрепит позиции наших предпринимателей», – прокомментировал заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Владимир Зверков.



По его словам, в прошлом году Донецкая Народная Республика уже получила финансирование на эти цели. Это позволило создать фонд поддержки малого и среднего предпринимательства – открыть центр «Мой бизнес», региональную гарантийную организацию, микрокредитную компанию.



«Сейчас малые и средние предприятия, самозанятые могут получить микрокредиты и микрозаймы, гарантийное обеспечение по банковским кредитам при отсутствии собственного залогового имущества», – подчеркнул Владимир Зверков.

