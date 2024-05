Метавселенную ВДНХ представил столичный Департамент информационных технологий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Тестовую версию метавселенной ВДНХ представили на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»). Прототип разработал столичный Департамент информационных технологий совместно с Институтом развития интернета на базе платформы «Цифровой двойник Москвы». В будущем проект может стать основой для целого комплекса образовательных и туристических цифровых проектов.

«В основе метавселенной ВДНХ — фотограмметрическая модель территории выставки из цифрового двойника города, доработанная при помощи современных технологий игровой индустрии. В результате этой сложной, кропотливой работы получилось воссоздать облик главной выставки страны в мельчайших деталях — в ходе виртуальной прогулки можно рассмотреть архитектуру павильонов и уникальные элементы декора, фонтаны, цветники и многое другое. Участники и гости “ЦИПР” смогут стать первыми пользователями “МетаВДНХ”. Обратная связь от ведущих экспертов российской ИТ-отрасли поможет сделать проект максимально интересным и функциональным, чтобы в перспективе совершать онлайн-прогулки по ВДНХ могли жители всей России. Также мы работаем над созданием дополнительных функций метавселенной — например, возможностью проводить в ней виртуальные экскурсии и лекции», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Совершить виртуальную прогулку может любой посетитель конференции. Для этого на стенде Правительства Москвы установлен 50-дюймовый экран, на котором отображается 3D-модель ВДНХ. Управляя геймпадом и нажимая кнопки, гость может перемещаться по территории выставки, узнавать о выбранных достопримечательностях, рассматривать детали павильонов или архитектурный ансамбль целиком.

Посетители могут создать собственный цифровой аватар и получить на память анимационный ролик с его «прогулкой» по метавселенной ВДНХ. Для этого на стенде установлен 3D-сканер российского разработчика, который с помощью сенсоров сканирует пространство вокруг человека, стоящего на специальной платформе, а затем создает из полученных данных его виртуального персонажа. Полученный аватар встраивается в небольшой трехмерный ролик о «МетаВДНХ», который можно сохранить на память, а затем поделиться с друзьями и близкими.

«Один из главных трендов сейчас — интеграция онлайн-форматов и технологий в продвижение культурных и музейных проектов. Институт развития интернета развивает этот тренд и поддерживает игровые продукты с образовательной составляющей и игровыми механиками, которые позволят максимально вовлечь пользователей разных возрастов, в том числе молодых людей. “МетаВДНХ” станет одним из таких проектов и вполне может положить начало серии цифровых туристических и образовательных продуктов», — отметил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Цифровой двойник ВДНХ воссоздает более 80 объектов и 400 экспонатов, сохраняя внешний облик каждого здания благодаря максимальной детализации, рассказал Константин Негачев руководитель и сооснователя компании VRT, которая совместно с городом работала над разработкой прототипа. При создании «МетаВДНХ» специалисты опирались на два принципа: широкую доступность и высочайшее качество графики. Важно, что уже сейчас архитектура проекта позволяет развивать его разным командам разработчиков.

«Цифровой двойник Москвы» — масштабная платформа, которая с 2019 года помогает планировать строительство жилых, промышленных и социальных объектов, принимать управленческие решения и контролировать ход реализации значимых проектов. В ее основе точная 3D-копия (фотограмметрическая модель) территории столицы со всеми зданиями, сооружениями, инженерными и транспортными коммуникациями, а также пять тысяч аналитических слоев с актуальными данными по всем значимым отраслям городской жизни. Ежегодно с помощью сервисов платформы в Москве принимается около двух тысяч управленческих решений.

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит с 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде. Она входит в пятерку крупнейших мероприятий, посвященных цифровой экономике, трансформации промышленности и реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать на сайте.

