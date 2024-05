Медали студентов на турнире по бадминтону

Source: MIL-OSI Russian Language News

Прошли городские соревнования по бадминтону, в которых успешно выступили студенты НГУ.

Соревнования включают несколько видов программы: индивидуальные, парные отдельно среди мужчин и женщин и микст, где играют смешанные пары. В бадминтоне также есть категории, по которым определяется уровень участников.

D — начинающие игроки.

C — продвинутые спортсмены-любители.

B — сильнейшие любители и спортсмены-разрядники.

A — мастера и кандидаты в мастера спорта.

Выступая на соревнованиях, игроки повышают свой рейтинг, тем самым повышая свою категорию.

Итоги выступления студентов НГУ:

Ибрахим Фат Ауди (Институт медицины и психологии) завоевал две медали: «золото» в личном первенстве в категории Д и «бронзу» в парном мужском разряде категории С вместе с Игорем Гришко (Физический факультет).

У Романа Рахманова (Факультет естественных наук) также две награды — за первое место в миксте и второе место среди мужских пар в группе Д.

Анна Степанова (Экономический факультет) заняла второе место в парном женском разряде категории А.

Анна Некрасова (Институт интеллектуальной робототехники) стала третьей среди девушек категории Д.

Выпускники НГУ 2023 года Михаил Бабенко и Анастасия Бородулина заняли третье место в миксте категории С.

В соревнованиях также выступали:

Елена Юношева (Механико-математический факультет).

Анастасия Ступник, выпускница НГУ.

Поздравляем спортсменов и их тренера Михаила Хрущева с хорошим выступлением!

