Медали студентов на турнире по бадминтону

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Прошли городские соревнования по бадминтону, в которых успешно выступили студенты НГУ.
Соревнования включают несколько видов программы: индивидуальные, парные отдельно среди мужчин и женщин и микст, где играют смешанные пары. В бадминтоне также есть категории, по которым определяется уровень участников.
D — начинающие игроки.
C — продвинутые спортсмены-любители.
B — сильнейшие любители и спортсмены-разрядники.
A — мастера и кандидаты в мастера спорта.
Выступая на соревнованиях, игроки повышают свой рейтинг, тем самым повышая свою категорию.
Итоги выступления студентов НГУ:
Ибрахим Фат Ауди (Институт медицины и психологии) завоевал две медали: «золото» в личном первенстве в категории Д и «бронзу» в парном мужском разряде категории С вместе с Игорем Гришко (Физический факультет).
У Романа Рахманова (Факультет естественных наук) также две награды — за первое место в миксте и второе место среди мужских пар в группе Д.
Анна Степанова (Экономический факультет) заняла второе место в парном женском разряде категории А.
Анна Некрасова (Институт интеллектуальной робототехники) стала третьей среди девушек категории Д.
Выпускники НГУ 2023 года Михаил Бабенко и Анастасия Бородулина заняли третье место в миксте категории С.
В соревнованиях также выступали:
Елена Юношева (Механико-математический факультет).
Анастасия Ступник, выпускница НГУ.
Поздравляем спортсменов и их тренера Михаила Хрущева с хорошим выступлением!
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