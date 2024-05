Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Марат Хуснуллин: Инвестпроекты участников свободной экономической зоны увеличат ВРП новых регионов и помогут вывести их экономику из разряда дотационных

С момента создания на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей свободной экономической зоны её участниками стали уже 130 компаний. В общей сложности они направят порядка 59 млрд рублей на развитие своих инвестиционных проектов, в которых задействуют более 55 тысяч человек, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Исторически эти четыре региона юга России имеют огромный промышленный потенциал. Сейчас в перечне участников СЭЗ есть средние и малые компании, оценившие особый режим благоприятствования бизнесу. Но всё же в авангарде реестра – крупнейшие отраслеобразующие предприятия, способные внести значительный вклад в увеличение валового регионального продукта, что позволит вывести новые субъекты России из разряда дотационных. Кроме того, в ДНР и ЛНР ряд инвестпроектов в жилищном строительстве позволит сформировать рынок первичного жилья», – отметил вице-премьер.

Марат Хуснуллин напомнил, что уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определён Минстрой.

«Свободная экономическая зона стала одним из наиболее эффективных механизмов государственной поддержки, направленной на перезапуск реального сектора экономики ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Привлечение новых инвесторов положительно сказывается на социально-экономическом развитии новых регионов, участники СЭЗ создадут порядка 9,7 тыс. новых рабочих мест», – заявил заместитель Министра строительства и ЖКХ Вадим Васильев.

Функции управляющей компании СЭЗ возложены на ППК «Фонд развития территорий».

«Мы видим живую заинтересованность в получении статуса участника СЭЗ как со стороны предприятий из самих новых регионов, так и со стороны компаний из других субъектов России, которые могут получить его при открытии там филиалов. Что касается очередных новичков реестра, то, например, 130-м участником стало научно-производственное предприятие из Запорожской области – производитель смазочных материалов для автомобилей, а также для металлургической, горнодобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей, предприятий энергетики. Для реализации инвестпроекта будет закуплено специализированное лабораторное оборудование, что позволит расширить ассортимент и наладить выпуск новых продуктов», – рассказал генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI