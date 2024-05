Лента.ру: Андрей Стариковский о новых видах мошенничества в сети в 2024 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Источник: Лента.ру

В период увеличения продаж туров мошенники создают большое количество поддельных сайтов бронирования билетов и отелей, рассказал руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ, замдиректора АНО «Институт цифровой трансформации образования» по информационной безопасности и техническим вопросам Андрей Стариковский. Новые виды мошенничества в сети в 2024 году специалист перечислил в беседе с «Лентой.ру».

Поддельные сайты бронирования билетов и отелей

«В разгар весеннего сезона набирают обороты продажи туров, билетов и отелей на период летнего отдыха. Одновременно с этим появляется множество поддельных сайтов мошенников, которые могут полностью повторять оригинальные сайты, но при оплате через такие сайты банковские данные и денежные средства окажутся в распоряжении злоумышленника», — поделился Стариковский.

Специалист рекомендовал посещать только официальные сайты компаний, чтобы не нарваться на компанию-однодневку.

«В случае с турагентством следует проверить его наличие в Едином Федеральном реестре турагентов. Обращайте внимание на ошибки в адресе сайта, а также на самой странице. Проверьте возраст домена — это легко можно сделать через любой бесплатный сервис. Не стоит совершать покупки через сайт, который сделан совсем недавно» — посоветовал эксперт

Мошенничество с использованием поддельных QR-кодов

Также Стариковский отметил, что все чаще оплату в магазинах или кафе можно произвести путем считывания специального QR-кода.

«Подобные QR-коды легко генерируются и могут оказаться поддельными. QR-код может также привести вас на поддельный сайт для совершения платежа. Помимо этого, поддельный QR-код может оказаться и на различных платежках, которые бросают в почтовый ящик. Следует проверять, что ссылки, по которым вы переходите, начинаются с https — только в этом случае ваше подключение будет защищено», — посоветовал эксперт.

Звонки мошенников от якобы операторов сотовой связи

По данным специалиста, россиянам стали часто поступать звонки от имени операторов сотовой связи с целью обновления данных и проверки актуальности договора на использование сотовой связи под угрозой блокировки номера телефона.

«Для так называемой проверки злоумышленнику достаточно получить от вас код, который был отправлен по СМС. Однако, продиктовав этот код, вы дадите доступ злоумышленнику к вашему аккаунту на Госуслугах, а также он сможет настроить переадресацию вызовов и СМС на свой номер, чтобы в будущем можно было без вашего участия получать этот доступ», — рассказал он.

Мошенники выдают себя за сотрудников государственных ведомств

Стариковский сообщил, что звонки и СМС также могут совершать злоумышленники с целью сообщить о получении некой выплаты от государства.

«В этом случае нельзя называть или высылать данные своей банковской карты. Если в соцсети вам звонят из спецслужб и пугают блокировкой счета, вас обязательно торопят, а значит, перед вами мошенники», — добавил специалист.

«Всегда можно взять паузу и проверить информацию о штрафах, задолженностях, открытых исполнительных производствах из уведомлений, которые приходят в личном кабинете на сайте Госуслуг», — заметил Андрей Стариковский

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Лента.ру В период увеличения продаж туров мошенники создают большое количество поддельных сайтов бронирования билетов и отелей,… ” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/Сми-о-нас-20.png” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%83-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%b2/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI