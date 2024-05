Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Размещение и продвижение продукции на международных маркетплейсах — один из самых востребованных инструментов поддержки у столичных экспортеров. Для них открылся прием заявок на регистрацию аккаунтов компаний в четырех зарубежных интернет-магазинах. При поддержке города свои товары здесь представят около 100 предпринимателей. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Выход на онлайн-площадки поможет производителям получить доступ к широкой базе потенциальных клиентов. С московскими брендами познакомятся оптовые покупатели из 30 дружественных стран, в том числе из Индии, Китая, Египта, Сербии, Таиланда и Филиппин», — рассказала Наталья Сергунина.

Отправить запрос на участие в программе можно на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ).

Предпринимателям доступна промышленная платформа IndustryStock, маркетплейсы Ecasb, Global Trade Plaza и Supl.biz. В этих интернет-магазинах спросом пользуются сладости, детские игрушки, медицинское и лабораторное оборудование, строительные и отделочные материалы, промышленная и бытовая химия, корм для животных и многие другие товары.

Например, ранее с помощью маркетплейсов компания, выпускающая оборудование для очистки воды, наладила экспорт в Египет, производитель протеиновых батончиков — в Казахстан. Кондитерская продукция заинтересовала дистрибьюторов из Сербии, а поставщики косметики нашли партнеров в Азербайджане и Иране.

Программа поддержки столичных брендов на международных торговых онлайн-площадках действует в Москве с 2018 года. МЭЦ берет на себя финансирование размещения и продвижения карточек товаров. Этот инструмент дал компаниям возможность выйти на рынки уже более чем 20 дружественных государств.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

