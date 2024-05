Жители 16 регионов тестируют взаимодействие с МФЦ через VK Мессенджер

Source: MIL-OSI Russian Language News

Жители семи российских регионов могут получать информацию из МФЦ через мобильное приложение VK Мессенджер. Промежуточные итоги пилотного проекта по интеграции цифровых ресурсов сети госуслуг с VK были представлены на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР, Нижний Новгород, 21-24 мая). В настоящее время пилот реализуется в 16 регионах. Проект курирует Минэкономразвития России.

В рамках проекта создается цифровая экосистема, которая обеспечит взаимодействие МФЦ с гражданами через VK Мессенджер. Пользователи сервиса смогут получать информацию о готовности документов и статусах обращений на получение госуслуг, записываться на прием или отменять запись в МФЦ, делиться мнением о работе офисов «Мои документы», задавать вопросы в чат-боте. Жителям Ярославской, Калужской, Липецкой, Кировской, Тюменской областей, Санкт-Петербурга и республики Дагестан уже доступна часть инструментов для взаимодействия с МФЦ.

Например, гражданам Липецкой области с момента запуска проекта в апреле доставлено уже более 3 тыс. уведомлений от МФЦ, Кировской области – почти 6 тыс. уведомлений. Центры госуслуг Ярославской области благодаря появившейся возможности информировать население через VK зафиксировали снижение нагрузки на контактный центр на 15% уже в первый месяц после старта пилота. В других регионах проект проходит организационную стадию.

«Более 10 лет государство активно занимается цифровизацией госуслуг и повышением их доступности. Вместе с командой VK мы развиваем еще один – цифровой – канал взаимодействия населения с офисами «Мои документы». Получение обратной связи от пользователей VK Мессенджера позволит оперативно реагировать на запросы получателей госуслуг и тем самым повышать качество клиентского сервиса», – отметил статс-секретарь- заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

«Сервис по рассылке уведомлений в VK Мессенджере оказался очень эффективным. Это удобный, быстрый и доступный способ связи с большой аудиторией разного возраста, которая широко пользуется современными гаджетами и мобильными приложениями. Благодаря реализации проекта с ВКонтакте, мы повысили качество обслуживания заявителей, снизили нагрузку на операторов нашего колл-центра, а также сократили расходы на услуги связи», -– отметил директор МФЦ Калужской области Михаил Иванов.

«Мы стремимся дать пользователям возможность решать множество задач с помощью разных сервисов. VK Мессенджер объединяет в себе инструменты для общения с друзьями и быстрого взаимодействия с компаниями. Новая функциональность официальных чат-ботов МФЦ поможет гражданам упростить получение услуг, а госорганизациям -– стать ближе к населению. Мы продолжим работу по внедрению нашего решения в МФЦ на уровне регионов России и планируем совершенствовать сервис для тех, кто уже успешно протестировал пилот», – отметил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

