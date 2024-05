Доисторические моллюски, фрески и подземный буфет: отправляемся на экскурсию «Неизвестное метро»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сделать фотографию у колонн «древнепомпейской виллы», раскрыть смысл «египетских» фресок, найти «средиземноморские» ракушки и прокатиться по метромосту в почти парижском поезде — побывать за границей может каждый, не выходя из Московского метрополитена, благодаря новой экскурсии «Неизвестное метро». Впрочем, это путешествие не только по миру, но и во времени. Рассказ гида позволяет перенестись на полвека назад и отыскать тайники, оставленные архитекторами и художниками. Маршрут, созданный специалистами Музея транспорта Москвы, начинается на станции «Киевская» Кольцевой и заканчивается на «Арбатской» Арбатско-Покровской линии.

Скрытая арт-галерея на «Киевской»

Первая экскурсия «Неизвестное метро» прошла 19 мая и теперь будет регулярно проходить по воскресеньям в 14:00. Записаться и купить билет можно на сайте Музея транспорта Москвы. А корреспонденты mos.ru стали одними из первых, кто побывал на увлекательной прогулке и узнал тайны метрополитена.

«Маршрут “Неизвестное метро” станет третьим после экскурсий по Большой кольцевой линии и недавно открывшимся станциям. Он рассчитан прежде всего на москвичей, которые хорошо ориентируются в метро, но используют его в основном как средство передвижения. Наш гид покажет историю и эволюцию столичного метрополитена изнутри, делая акцент на малоизвестных фактах», — говорит директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Мини-путешествие стартует на «Киевской» Кольцевой линии. В ожидании экскурсовода разглядываем панно на стенах. На одном из них Владимир Ленин, вытянув вперед руку, зачитывает манифест под развивающимся алым флагом с надписью «Вся власть советам». Вокруг него — сотни людей: матросы, солдаты, рабочие, крестьяне. На их лицах — восхищение, удивление, гордость. Реалистичная мозаика Григория Опрышко и Александра Иванова будто отправляет нас в далекий 1917-й.

«Вдоль всего вестибюля этой станции с двух сторон размещены мозаики в хронологическом порядке, отражающие историю нашей страны. Если идти и смотреть то налево, то направо, получается эффект слайд-фильма», — объясняет экскурсовод Ирина Чижевская.

Любителям искусства и поездок по музеям мира эта станция напомнит, пожалуй, парижский музей Орсе, расположенный в здании бывшего железнодорожного вокзала. Любопытно, что многие москвичи чуть ли не ежедневно выходят на «Киевской» Кольцевой линии и не замечают, что изображено на стенах.

Подземные Помпеи

Мы поднимаемся по эскалатору с «Киевской» Кольцевой линии на переход и оказываемся в ротонде с античными мраморными колоннами и мозаиками по всему периметру. Она напоминает древнеримский храм, только изображены не римляне, а советские рабочие и крестьяне с охапками цветов, фруктов, бурами в руках, направляющиеся к гербу с серпом и молотом.

«Поскольку станцию строили как часть узла, связанного с Киевским вокзалом, тематику выбрали соответствующую: люди движутся к советской власти. Причем авторы вдохновлялись египетскими фресками: люди показаны в профиль, наподобие египтян, которые трудятся во славу фараона», — улыбается Ирина Чижевская.

Спускаемся на «Киевскую» Филевской линии. Ее построили по проекту архитектора Дмитрия Чичурина. Незадолго до начала работ мастер вернулся из командировки по Италии и решил перенести в московское метро частицу солнечной страны. Получились ряды светлых колонн с классическими античными капителями, которые украсили звездами и снопами. Сами колонны были облицованы ониксовым мрамором. Входной павильон, не сохранившийся до наших дней, ассоциировался с античной виллой в Помпеях. Похожий фасад сейчас можно увидеть на станции «Динамо», которую проектировал тот же Дмитрий Чичурин. Отсылка к помпейской вилле есть и в подземном аванзале перед станцией. Стены выложены разными видами камня и представляют из себя интересный узор.

«Киевская» Филевской линии открылась в 1937 году и тогда была единственной, как, впрочем, «Арбатская» и «Смоленская».

«Представьте туриста, который сейчас прилетел в аэропорт Внуково, добрался на аэроэкспрессе до Киевского вокзала, вошел в метро, и теперь ему нужно доехать до “Арбатской”. А до какой? Их ведь две! На это повлияло несколько факторов. В 1941 году в перегон между “Арбатской” и “Смоленской” попал снаряд. Уже тогда появились сомнения, что станции неглубокого заложения могут выполнить функцию убежища. Затем Уинстон Черчилль произнес фултонскую речь, между СССР и Западом началось противостояние. Тогда было решено построить линию-дублер более глубокого заложения. Так в 1953-м появилась Арбатско-Покровская», — рассказывает Ирина Чижевская.

Пропавший мальчик и загадочный платок

«Киевская» Арбатско-Покровской линии, которую построил архитектор Лев Лилье в 1953 году, — единственная станция московского метро, где стены вестибюля украшены настоящими фресками. Небо на них не голубое, а золотое, выполненное с использованием техники иконописи. Хотя расписывали стены художники-соцреалисты Виктор Коновалов и Игорь Радоман, и изобразили они не святых, а советских граждан в труде и торжестве мирной жизни.

«К сожалению, фрески не подходят для оформления метро, куда регулярно просачиваются грунтовые воды и создают влажность. Краски теряли яркость, их обновляли, некоторые элементы закрашивались, контуры теряли четкость, и станция выглядела блеклой. Только в 2012-м в процессе реставрации мастерам удалось восстановить их. Так, на панно с детским садом пропал мальчик, и в ходе кропотливой работы, счищая поздние наслоения, а также используя архивные фотографии, эту деталь удалось восстановить. А танцующая девушка получила обратно платок, надетый поверх венка», — рассказывает экскурсовод.

Сложнее всего было возродить фреску в торце — ликующий народ под советским знаменем. Она почти полностью разрушилась. Художники восстанавливали ее на большом листе картона, разрезали его и частями привозили на станцию, реставрируя фреску по его фрагментам. Современные краски содержат жидкое стекло, хорошо ложатся поверх штукатурки и долго держатся.

Буфет-невидимка и исчезнувший вождь

Едем от «Киевской» до «Арбатской» Филевской линии в поезде, где кресла расставлены не вдоль стен вагона, а друг напротив друга. «Как в парижском метро!» — смеется Ирина Чижевская.

Действительно похоже. Особенно когда выходим на «Арбатской» и оказываемся у входа в буфет, в котором продается капучино с грушей и корицей. На самом деле «Буфет № 11» открылся в 1968-м и существовал до наших дней, но почему-то практически никто никогда его не замечал. Дверь находится в торце платформы у самого тоннеля. Этот буфет создан на станции прежде всего для машинистов, чтобы те в пересменку могли пообедать. Кстати, в советское время торговля в метро была привычным явлением. На это указывают мраморные прилавки в аванзале «Киевской» Филевской линии.

«На “Арбатской” Филевской линии также можно найти доисторических моллюсков: они спрятаны в облицовке колонн, выполненной из мраморизованного известняка», — говорит собеседница mos.ru.

А богато отделанную «Арбатскую» Арбатско-Покровской линии построили в 1953 году в стиле московского барокко по проекту архитектора Леонида Полякова. В декоре станции можно увидеть сходство с внутренним оформлением гостиницы «Ленинградская», над которой также работал архитектор. Это барельефы в виде гроздей винограда на стенах вестибюля и путей, бронзовые люстры с кисточками и гребневидные декоративные детали.

Поднявшись по эскалатору, видим гигантскую лепную раму во всю стену, а внутри нее — пустота.

«Когда-то в ней было мозаичное панно с Иосифом Сталиным. Предполагалось, что пассажиры как бы въезжают в его величественный портрет. Но вождь умер, Никита Хрущев развенчал его культ, и мозаику разобрали. Хотя до сих пор ходят байки, что на самом деле изображение просто замазали белым. И однажды краска может облупиться и проявится его лицо. Но, конечно, это всего лишь легенда, каких множество в нашем метрополитене, путешествие по которому сравнимо с увлекательным туром по разным государствам и эпохам», — резюмирует Ирина Чижевская.

