Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Григоренко провели совещание с руководителями цифровой трансформации в рамках «ЦИПР-2024» Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации в рамках «ЦИПР-2024» Предыдущая новость Следующая новость Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Григоренко провели совещание с руководителями цифровой трансформации в рамках «ЦИПР-2024»

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко провели совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федерального и регионального уровней в рамках конференции «ЦИПР-2024» в Нижнем Новгороде. На нём подвели итоги совместной работы и определили приоритеты до 2030 года. В мероприятии принял участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, лучшими практиками также поделились представители регионов и федеральных ведомств.

По словам Дмитрия Чернышенко, институт РЦТ отлично себя зарекомендовал и смог ответить на самые значимые вызовы, стоящие перед страной. Руководители цифровой трансформации участвовали в формировании модели данных, выстраивании системы предоставления новых, оперативно созданных цифровых сервисов. Представители «цифрового спецназа» активно включились в трек по импортозамещению промышленного ПО и выработке новых мер поддержки для отрасли.

Доля массовых социально значимых услуг, переведённых в онлайн, достигла 100%, а доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интернету, выросла до 86,4%. Уровень вложений в отечественные ИТ-решения при этом вырос до 209,2%.

«Благодаря работе РЦТ удалось добиться значимых результатов по достижению показателей национальных целей развития в соответствии с указом Президента. Так, например, показатель цифровой зрелости составил почти 75% по сравнению с 32% в 2019 году. Ещё один результат совместной работы – обновлённый федеральный проект “Искусственный интеллект”. Руководители цифровой трансформации взяли на себя важнейший блок по подготовке предложений о внедрении ИИ в госуправление. Все эти наработки легли в основу утверждённой главой государства обновлённой Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года. Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в отраслях и госуправлении составил уже более 1 трлн рублей», – отметил Дмитрий Чернышенко.

С мая текущего года ответственным за цифровое развитие, связь, организацию работы РЦТ и дальнейшее развитие экономики данных назначен Дмитрий Григоренко.

«Президент определил цифровую трансформацию в качестве одной из национальных целей развития нашей страны. Для её реализации планируется в первую очередь развить отечественную инфраструктуру передачи и обработки данных, создать собственные электронные платформы в ключевых секторах экономики и государственном управлении. Наша задача – перевести 80% российских организаций на использование отечественных решений к 2030 году. Параллельно большое внимание будем уделять кадрам, в том числе и в цифровой индустрии. Все эти задачи войдут в новый нацпроект по формированию экономики данных, который мы запустим по поручению Президента», – сказал Дмитрий Григоренко.

В рамках мероприятия также была объявлена благодарность лучшим руководителям цифровой трансформации в субъектах и ФОИВ.

Среди регионов обозначилась устойчивая группа лидеров цифровой трансформации, в том числе:

– ЯНАО (Константин Оболтин),

– ХМАО (Павел Ципорин),

– Республика Татарстан (Шамиль Гафаров),

– Башкортостан (Рустам Муратов),

– Белгородская область (Сергей Четвериков),

– Ростовская область (Артём Хохлов),

– Челябинская область (Александр Козлов),

– Липецкая область (Сергей Курбатов),

– Калужская область (Дмитрий Разумовский),

– Сахалинская область (Вячеслав Аленьков),

– Московская область (Ирина Каклюгина),

– Тульская область (Ярослав Раков),

– Новосибирская область (Максим Кудрявцев),

– Республика Саха (Якутия) (Айсен Николаев).

Среди федеральных ведомств в лидерах:

– Росгвардия (Михаил Варенцов),

– Росимущество (Роман Шередин),

– МЧС (Антон Герасимов),

– Рособрнадзор (Светлана Кочетова),

– Росздравнадзор (Дмитрий Павлюков),

– Минэнерго (Эдуард Шереметцев),

– ФСИН (Александр Хабаров),

– Росреестр (Елена Мартынова),

– Минсельхоз (Максим Титов),

– Росалкогольтабакконтроль (Юрий Васильченко),

– Росприроднадзор (Алексей Холодов).

Дмитрий Чернышенко отметил, что сейчас важно не сбавлять набранный темп работы, объединив усилия в реализации нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По прогнозам, темпы роста инвестиций в отечественные ИТ-решения к 2030 году удвоятся. Он выразил уверенность, что этих целей можно добиться, продолжив командную работу и грамотно используя ресурс РЦТ.

Дмитрий Григоренко также добавил, что в данный момент Правительство активно работает над формированием нового нацпроекта. Пройден этап его проработки с экспертным сообществом, бизнесом и РЦТ большинства федеральных ведомств.

Напомним, руководители цифровой трансформации появились в каждом федеральном ведомстве в 2020 году по решению Председателя Правительства Михаила Мишустина. Затем по поручению Президента Владимира Путина такие руководители были назначены и в региональных органах исполнительной власти. Главной задачей института РЦТ стала реализация национальной цели по цифровой трансформации.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI