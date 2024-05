Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приняли участие в торжественной церемонии открытия фиджитал-фестиваля «Лёд и скорость». Мероприятие состоялось в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»).

Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин открыли фиджитал-фестиваль «Лёд и скорость» в рамках «ЦИПР-2024»

Дмитрий Чернышенко отметил, что формат «фиджитал» стремительно набирает популярность в России. Несколько месяцев назад страна принимала первые в истории Игры будущего в Казани, которые прошли по инициативе Президента Владимира Путина. Турнир объединил порядка 2 тысяч участников из 107 стран.

«Фиджитал – очень интересное новое движение, появившееся в феврале этого года, когда наш Президент открывал первые Игры будущего в Казани. Соревнования объединили виртуальный и настоящий спорт. Гармоничная личность, о которой говорит глава государства, не может развиваться только в одном пространстве. Ребята совершенствуются в компьютерных играх, а затем показывают выдающиеся результаты на спортивных площадках. И эти новые чемпионы будут защищать честь нашей страны на новых Играх будущего, которые сейчас по всему миру начинают проводиться. Желаю всем, кто приехал на турнир, ярких побед, спортивных и творческих достижений!» – обратился с приветственным словом зампред Правительства.

«Киберспорт – один из элементов цифрового развития общества. И здорово, что традиционные компьютерные игры, увлечение которыми раньше считалось не очень хорошей привычкой, теперь становятся настоящим спортом. Благодаря инициативе Президента фиджитал-направление активно развивается в нашей стране», – отметил важность проведения фестиваля в формате «фиджитал» Глеб Никитин.

Также гости посетили кинозал, игровой зал и ледовую арену ФОКа «Мещерский». На ледовой арене вице-премьер и губернатор совершили символическое вбрасывание шайбы, открыв турнир по фиджитал-следж-хоккею. Турнир пройдёт в два этапа: сначала команды сразятся на цифровой арене, а потом переместятся на ледовую площадку для игры в следж-хоккей 3х3. За кубок будут бороться четыре детские команды из регионов России.

В турнире по фиджитал-баскетболу примут участие 16 команд. Игра пройдёт в формате интерактивного баскетбола на приставках в фиджитал-зоне и классического баскетбола 3х3 в игровом зале. Победителем станет команда, набравшая в сумме наибольшее количество очков в фиджитал-части и в матче на игровой площадке.

Участники фиджитал-гонок будут соревноваться друг с другом в скорости, ловкости и техничности. Турнир пройдёт в формате эстафеты: первые пилоты команд проходят виртуальную трассу на симуляторах (установленное количество кругов), а после передают эстафету вторым пилотам своей команды, которые ожидают старта за рулём карта на реальной трассе. Затем пилоты меняются местами, гоночная эстафета команды завершается после того, как вторые пилоты финишируют в виртуальном сегменте.

Напомним, фиджитал-фестиваль «Лёд и скорость» проводится правительством Нижегородской области и ООО «Цифровые форумы» при поддержке Всероссийской федерации фиджитал-спорта и Офицерской хоккейной лиги.

Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин также приняли участие в торжественной встрече Казанской иконы Божией Матери – святыне нижегородского ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Икона крестным ходом была доставлена в кафедральный собор, где Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил Божественную литургию.

