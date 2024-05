Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Денис Мантуров посетил предприятия Нижегородской области

Стартовала конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров совместно с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоном Алихановым принял участие в работе конференции и ознакомился с промышленным потенциалом нижегородских предприятий. Участие в посещении предприятий также приняли полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Программа началась с обхода выставочной экспозиции «ЦИПР», на которой Денис Мантуров посетил более 10 российских и иностранных стендов. Так, ГК «Росатом» и ПАО «КамАЗ» продемонстрировали операционную систему для электромобиля «Атом», на стенде «Индустриальные центры компетенций по строительству и ЖКХ» была представлена система автоматизированного проектирования для судостроения группы компаний «СиСофт», а белорусские компании среди прочего продемонстрировали систему управления информацией об изделиях на протяжении жизненного цикла IPS PLM ОДО «Интермех».

В продолжение поездки Денис Мантуров прибыл на завод «РУМО», который специализируется на производстве двигателей, поршневых компрессоров, газомотокомпрессоров и газоперекачивающих агрегатов.

При поддержке Минпромторга России в 2022 году предприятие приступило к созданию редуктора для газоперекачивающих агрегатов, который планируется применять в рамках реализации проектов по производству СПГ, а в 2023 году к изготовлению газопоршневого двигателя мощностью 1,1–1,3 МВт для нефтегазового сектора.

Кроме того, после цикла испытаний в октябре 2023 завод получил свидетельство одобрения морского регистра на собственный судовой дизельный двигатель мощностью 1,2 МВт «РУМО-535». Двигатель предназначен для установки на российские суда класса «река – море», и в настоящее время ведётся подготовка серийного производства. Дальнейшая работа в этом направлении способствует решению задачи по обеспечению технологического суверенитета в нефтегазовой и судостроительной отраслях.

Затем первый вице-премьер посетил одно из предприятий ОПК Нижегородской области.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI