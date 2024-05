ГУУ в дюжине лучших вузов России по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»

Source: MIL-OSI Russian Language News

20 мая 2024 года информационная группа «Интерфакс» представила результаты ежегодного рейтингового исследования университетов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ). Государственный университет управления занял 12 место в рейтинге.

Всего в опубликованную часть рейтинга вошли 50 российских вузов. Для составления рейтинга вузы оценили по девяти показателям, включая количество профилей образовательных программ по государственному и муниципальному управлению, научную деятельность, участие студентов в профильных олимпиадах и другие параметры. На их основе выстраивается шкала оценок от 0 до 1000 баллов.

По направлению «Государственное и муниципальное управление» готовят специалистов, которые могут заниматься управленческой, аналитической, консультационной и организационной деятельностью в органах государственной и муниципальной власти.

«Достижение национальных целей развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года ложится, в первую очередь, на выпускников программ ГМУ ведущих вузов нашей страны. Их компетенции, горизонтальные и вертикальные связи, полученные в процессе обучения, станут значимым подспорьем в этом нелегком труде», – отметил исполнительный директор «Интерфакс» Алексей Горшков.

Группа «Интерфакс» с 2010 года ведёт работу по независимой оценке российских вузов и их образовательных программ, изучению перспектив повышения конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического предпринимательства.

