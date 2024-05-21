ГУУ вышел в полуфинал Московской студенческой хоккейной лиги

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
18 мая хоккейная команда Государственного университета управления победила в матче с РАНХИГС и прошла в полуфинал высшего дивизиона Московской студенческой хоккейной лиги.
Очередная встреча спортсменов состоялась на арене «Фитриум» ледового комплекса «Южный лед». Основное время игры закончилось с равным счетом 4:4 и победителя встречи определила серия буллитов.
Получить путевку в полуфинал помогли надежная защита ворот Романа Ширяева и точные броски Артема Дмитриева, Михаила Торондуша и Максима Грицука.
Наши парни забегемотили львов РАНХИГСа и теперь сразятся за выход в финал с командой МГТУ им. Баумана.
Поздравим спортсменов с одержанной победой и пожелаем удачи в новых матчах!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 21.05.2024
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