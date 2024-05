ГУУ вышел в полуфинал Московской студенческой хоккейной лиги

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 мая хоккейная команда Государственного университета управления победила в матче с РАНХИГС и прошла в полуфинал высшего дивизиона Московской студенческой хоккейной лиги.

Очередная встреча спортсменов состоялась на арене «Фитриум» ледового комплекса «Южный лед». Основное время игры закончилось с равным счетом 4:4 и победителя встречи определила серия буллитов.

Получить путевку в полуфинал помогли надежная защита ворот Романа Ширяева и точные броски Артема Дмитриева, Михаила Торондуша и Максима Грицука.

Наши парни забегемотили львов РАНХИГСа и теперь сразятся за выход в финал с командой МГТУ им. Баумана.

Поздравим спортсменов с одержанной победой и пожелаем удачи в новых матчах!

