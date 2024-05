В районе Крюково планируют построить торгово-бытовой центр

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Во втором квартале 2024 года город выставит на торги земельный участок в поселке Малино в Зеленограде. Он предназначен для строительства и эксплуатации торгово-бытового объекта. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Столица регулярно выставляет на торги земельные участки для реализации различных коммерческих проектов. Это способствует развитию бизнеса и созданию комфортной городской среды для москвичей. Так, инвестор сможет построить в Зеленограде торгово-бытовой комплекс площадью 463,5 квадратного метра. Там смогут разместиться магазины, ремонтные мастерские, ателье, парикмахерские, химчистки и другие объекты», — рассказал Максим Гаман.

Участок площадью 0,15 гектара расположен на пересечении Малинской улицы и Проектируемого проезда № 6533. С победителем аукциона заключат договор аренды на 2,5 года. За это время инвестор должен построить и ввести объект в эксплуатацию.

Принять участие в электронных торгах смогут все желающие. Информацию о выставляемых на аукционы земельных участках, лотовую документацию, подробные характеристики, а также сведения о процедуре можно найти на инвестиционном портале Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

