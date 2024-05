Вокальная студия «PolyVox» отметила 15-летие

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

15 мая концерт звезд «PolyVox» в Белом зале превратился в грандиозное шоу в честь 15-летия студии. Репертуар артистов «PolyVox» удивил публику охватом практически любых жанров. Классические арии и романсы, фрагменты из опер и оперетт, русская и зарубежная эстрада, песни советской эпохи, народные песни звучали в Белом зале как результат большого творческого пути студии.

«Десять лет назад я выпустилась из Политеха как лингвист, но, благодаря занятиям в „PolyVox“, решила стать профессиональной певицей, — поделилась выпускница СПбПУ и Российского государственного института сценических искусств Светлана Егорова. — Нынешнее поколение поющих студентов другое, они идут в ногу со временем и поют любые современные хиты. Похвально, что участники активно танцуют на сцене, делают шоу. В театре есть понятие „синтетический артист“, так вот нынешние воспитанники студии имеют хорошую подготовку в этом направлении».

Участники студии «PolyVox» завоевывают награды престижных вокальных конкурсов, активно выступают на лучших сценах городов России, а некоторые выпускники уже строят карьеру в музыкальных театрах и концертных залах. Дарья Белоусова, Светлана Егорова, Владислав Михайлов связали свою жизнь сначала с Политехом, а потом с музыкой.

Политех и Студия “PolyVox” — это отличное место для людей, которые действительно готовы развиваться, любят учиться, трудиться, любят искусство, хотят выступать на сцене, становиться звездами , — рассказала студентка 4 курса ИПМЭиТ Лариса Боташева.

Профессиональный рост, высокие достижения, многочисленные победы, безграничный репертуар — это результат многолетних стараний руководителя студии, оперной певицы, опытнейшего педагога по вокалу, лауреата международных конкурсов и театральных премий, заслуженной артистки России Ольги Ковалёвой.

«Вот уже 15 лет прошло с тех пор, я работаю в студии „PolyVox“ со студентами Политеха, и это лучшая моя работа! — считает Ольга Игоревна. — Ребята очень умные, трудолюбивые, знают, куда стремиться, а музыка украшает им жизнь. Горжусь ими. И благодарна судьбе, что рядом со мной такие замечательные ребята и руководитель Борис Игоревич Кондин, который очень нас поддерживает и радеет за развитие культуры и творчества в Политехе».

