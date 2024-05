Бум в отрасли опасен – банки сокращают выдачи автокредитов с небольшим первоначальным взносом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Почему автокредитов с минимальным первоначальным взносом становится меньше?

Автокредиты в России продолжают пользоваться повышенным спросом – в апреле банки выдали рекордный с 2014 года объем ссуд. Первоначальный взнос по таким кредитам растет по нескольким причинам:

высокий спрос – банки могут избирательно подходить к одобрению заявок;

стремление снизить риски с целью улучшить качество кредитного портфеля;

оптимизация потерь в случае ужесточения требований со стороны регулятора;

снижение долговой нагрузки заемщиков за счет уменьшения тела кредита;

улучшение финансового положения граждан – использование для покупки автомобиля накоплений.

Кроме того, за год в России средние ставки по автокредитам увеличились с 14% до 18% годовых (к марту 2024 года). Первоначальный взнос – эффективный способ оценки материального положения заемщика, подтверждающий, что человек сможет добросовестно исполнять обязательства по кредитному договору даже с повышенными ставками.

Что ждет сегмент автокредитования России в ближайшем будущем?

В первом квартале 2024 года банки выдали россиянам автокредиты почти на 528 млрд. руб. – за год показатель увеличился вдвое. Средняя сумма займа в отрасли в апреле составила 1,38 млн. руб.: бум на автомобили наблюдается на протяжении года. Банк России, обеспокоенный ухудшением качества кредитного портфеля, уже ввел дополнительные коэффициенты риска, которые будут применяться с 1 июля для заемщиков с ПДН выше 50%.

«Решение регулятора о введении надбавок объясняется проблемами в розничном сегменте – ЦБ РФ хочет улучшить качество портфеля за счет наиболее чувствительных продуктов: ссуд для клиентов с высоким ПДН и займов с низким первым взносом», – разъясняет эксперт.

Вместе с тем, специалисты уверены, что в ближайшие месяцы спрос на автокредиты останется высоким: заемщики продолжат оформлять новые договоры, несмотря на ужесточение требований. Влияние же надбавок на отрасль окажется сильно ограниченным.

12:00 21.05.2024

