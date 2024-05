Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемый Глеб Сергеевич!

Беседа Михаила Мишустина с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным

Хочу Вас поблагодарить за организацию нашей поездки. Мы вчера были в Сарове, знакомились с последними решениями в области фотоники, целым рядом других интересных, в том числе научных, решений коллег из Сарова. А сегодня с утра – на «ЦИПР», уже ставшей традиционной площадкой, где собираются разработчики программного обеспечения, которое применяется в промышленности, и разные заказчики с той или другой стороны, из смежных отраслей. Уже более 8 тысяч человек, как мне сказали, зарегистрировалось участников. Больше 120 стендов. Всё это радует нас, потому что фактически Вы были одним из инициаторов такого форума. Ещё когда работали в Министерстве промышленности и торговли, всегда занимались (я знаю) этими вопросами.

Но мой вопрос непосредственно к результатам Нижегородской области. Вы один из самых активных участников всех инструментов, которые так или иначе по поручению Президента Правительство использует для стимулирования территориального развития, территориального планирования. Это и инфраструктурные бюджетные кредиты, облигации. Вы практически используете все инструменты. Как обстоят дела с развитием области? Что у вас с экономикой?

Г.Никитин : Михаил Владимирович! В первую очередь благодарю Вас за визит, за уважение и внимание к Нижегородской области. И здорово, что в том числе и в Сарове каждый год есть возможность показать какие‑то результаты, которые достойны Вашего внимания.

И «ЦИПР» действительно растёт хорошими темпами. Мы видим, что каждая пленарка – это по‑настоящему импульс для развития каждой отрасли. И каждый внутри ИЦК и внутри этих отраслей ждёт, по сути, пленарного заседания, мотивируя себя на более активную работу.

Михаил Владимирович, по поводу Нижегородской области. Я в прошлом году Вам докладывал о том, что мы очень хорошо прошли период адаптации к санкционному давлению и ко всем другим вызовам. Сейчас можно уже говорить не об адаптации, а о развитии.

Индекс валового регионального продукта, Михаил Владимирович, 111%. Это выше среднероссийских показателей очень значительно. Это рекордный показатель за 30 лет. Причём результатов, опережающих средние по стране, мы достигли во всех отраслях практически. Это промышленность – 110,6%, сельское хозяйство, строительство. И, что очень важно, торговля, потому что торговля – это индикатор и доходов населения, и настроения населения, и активности населения.

Что касается I квартала, то мы оцениваем рост экономики (понятно, что это предварительные оценки) – где‑то 107%. I квартал 2024 года.

Безработица и какие‑либо простои на нуле. И конечно, то, что мы всегда с Вами обсуждаем: как это отражается на уровне жизни людей. Реальная заработная плата выросла на 10%, реальные денежные доходы – на 4% за 2023 год. Уровень бедности на 0,3% снизился – до 7,2%.

В части технологического суверенитета. Знаю, что Вы уделяете этому огромное внимание. Собственно, и тематика «ЦИПР» сейчас этому посвящена. У нас есть реальная база, чтобы стать для вас, для Правительства, основой, пилотом и по‑настоящему опорным регионом. Мы на первом месте находимся, например, по уровню НИОКР в ВРП. Мы перевыполнили план 2%, который стоит для всех, он стоит сейчас 4,4%. И третье место – в рейтинге регионов по уровню развития индустрии программного обеспечения. Наверное, это действительно то, что обуславливает проведение «ЦИПР» именно здесь. Будем стараться работать и дальше, реализовывать все начинания Правительства в системном ключе.

М.Мишустин: Развитие экономики, промышленности, науки невозможно без квалифицированных кадров. Как известно, кадры решают всё. Вы как раз в прошлом году докладывали. Знаю, что занимаетесь серьёзно проектированием, созданием ИТ-кампуса. На это около 19,4 млрд рублей федеральным бюджетом предусмотрено, а всего стоимость – больше 40 млрд рублей. А также собираетесь открывать профильный технопарк для профессионалитета, для среднего образования. И у меня вопрос в связи с этим. Когда планируете построить? Как идут эти процессы?

Г.Никитин: Михаил Владимирович, огромное спасибо за вопрос. На самом деле это наш абсолютный приоритет. Я сказал: безработица на нуле. На самом деле надо говорить о дефиците кадров, причём во всех абсолютно отраслях экономики.

Особая отрасль для нас, драйвер – ИТ. Естественно, что всегда этот дефицит был очень острым, сейчас он ещё обострился, как ни странно. Казалось бы, с учётом и релокации, и прочего, наоборот, могли проблемы возникнуть с переизбытком кадров, то есть если бы релоцировались компании. Но на самом деле получилось наоборот, дефицит сохранился.

И мы сейчас активно строим ИТ-кампус при вашей поддержке…

Продолжение следует…

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI