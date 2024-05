«Башнефть» запустила высокотехнологичную установку по переработке газа

Source: MIL-OSI Russian Language News

АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») запустила новую высокотехнологичную установку по переработке пермеата (кислого газа) на автоматизированном комплексе подготовки газа, который расположен на Метелинском месторождении в Республике Башкортостан. Старт работе объекта был дан в рамках 32-й международной специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии», которая проходит в Уфе.

Новая установка будет ежегодно перерабатывать 17,5 млн м3 пермеатного потока, образующегося в процессе очистки природного и попутного нефтяных газов.

Новый блок очистки пермеата стал важной частью автоматизированного комплекса подготовки газа, сооружение которого велось в несколько этапов в рамках реализации масштабной газовой программы «Башнефти». Пуск мембранного газоразделительного блок-бокса в составе первой очереди комплекса на Метелинском месторождении позволил довести качество смеси «голубого топлива» до требований подачи в распределительные газопроводы. В период зимних максимумов объемы поставок с этой мембранной установки превышают 40 тыс. м3 в сутки, полностью обеспечивая потребности в газе около 3 тыс. домохозяйств Дуванского района Башкортостана.

Ввод в эксплуатацию второй очереди комплекса позволил вдвое увеличить выпуск товарного газа за счет вовлечения в производство ПНГ и получения смеси природного и попутного нефтяных газов высокой степени очистки. Часть получаемого газа направляется потребителям, другая – служит топливом для выработки собственной электроэнергии на газопоршневой электростанции «Метели», вырабатывающей более 75 миллионов кВт*часов электроэнергии в год. Это обеспечивает работу оборудования на Арланском и Наратовском месторождениях компании в Краснокамском районе республики.

Благодаря запуску завершающей очереди комплекса подготовки газа будет снижено воздействие на окружающую среду, а промышленные и бытовые потребители – обеспечены более экологичным топливом. Кроме того, внедрение усовершенствованного технологического цикла позволит обеспечить уровень полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) на Метелинском месторождении свыше 96%.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Справка: АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче, переработке нефти и газа. Ключевые активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплексы, расположены в Республике Башкортостан. Разведка и добыча нефти и газа осуществляются также на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области, Республики Татарстан и Пермского края. Целевая газовая программа направленная на достижение наибольшего уровня рационального использования попутного нефтяного газа, реализуется в АНК «Башнефть» с 2012 года. Благодаря реализации газовой программы, масштабным инвестициям в строительство газопроводов, газокомпрессорных станций и другим инициативам в 2023 году показатель полезного использования ПНГ на месторождениях «Башнефти» достиг уровня 95,7%.

