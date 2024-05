«Башнефть» внедрила интеллектуальные системы управления на уфимских НПЗ

Source: MIL-OSI Russian Language News

АНК «Башнефть» (входит в структуру НК «Роснефть») внедрила на своих нефтеперерабатывающих заводах передовые интеллектуальные системы по усовершенствованному управлению технологическими процессами. Презентация цифрового комплекса, который был разработан в рамках реализации инновационного проекта «Цифровой завод», состоялась в Уфе в ходе 32-й международной специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии».

Новые интеллектуальные системы способны мгновенно анализировать несколько сотен параметров и в зависимости от показаний виртуальных анализаторов автоматически регулировать режимы работы установок в установленных пределах. Цифровой комплекс обеспечивает автоматическое поддержание наиболее оптимального режима работы технологических установок на НПЗ, что позволяет увеличить выход продукции, снизить потребление энергоресурсов и, соответственно, повысить экономическую эффективность нефтепереработки.

Благодаря внедрению систем на трех уфимских НПЗ – «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ» и «Башнефть-Уфанефтехим» – выход ключевых высокомаржинальных продуктов вырос уже на 64 тыс. тонны. При этом общий экономический эффект «Башнефти» от их использования в работе заводов превысил 1 млрд рублей.

Внедрение программно-аппаратных комплексов на уфимской группе НПЗ – один из самых масштабных подобных проектов в российской нефтеперерабатывающей отрасли. В настоящее время на заводах «Башнефти» внедрены 24 системы усовершенствованного управления технологическими процессами, еще 8 – находятся на разных стадиях внедрения. Проект является одним из ключевых направлений программы цифровизации АНК «Башнефть». Реализация всей программы подразумевает как цифровизацию производственной, так нефтеперерабатывающей деятельности «Башнефти», что позволит значительно повысить их эффективность.

«Роснефть» делает ставку на цифровизацию во всех областях деятельности, что является одним из ключевых элементов стратегии Компании. Акцент на внедрении цифровых технологий позволяет повышать прозрачность, управляемость и скорость принятия решений по всей производственной цепочке.

Проект «Цифровой завод» включает в себе роботизацию производственных процессов, предиктивную аналитику работающего оборудования, дополненную виртуальную реальность в работе и обучении сотрудников, а также другие проекты цифровизации производства.

Справка: Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс АНК «Башнефть» включает три производственные площадки – «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим» с общей мощностью переработки до 23,5 млн тонн сырья в год. НПЗ «Башнефти» выпускают высококачественное моторное топливо экологических стандартов «Евро 5» и «Евро 6», в том числе фирменные бензины ATUM-92 и ATUM-95, а также высокооктановый бензин АИ-100 по собственной технологии. В 2023 году глубина переработки на уфимских НПЗ составила 86,4%, что среднего показателя по отрасли в России.

