LADA Sport ROSNEFT стала победителем этапа Кубка России по ралли-рейдам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Команда LADA Sport ROSNEFT одержала победу на этапе Кубка России по ралли-рейдам – бахе «Арчеда», который прошел на прошлой неделе в Волгоградской области. Две спортивные «LADA Niva» преодолели более 200 километров спецучастков и стали лучшими в классе «Рейд Спорт».

Баха – это разновидность ралли-рейда – гонки на внедорожниках по пересеченной местности, которые проводятся по закольцованному маршруту.

Победителем соревнований стал заводской экипаж Михаила Митяева и Егора Охотникова. Следом за лидерами финишировал второй экипаж LADA Sport ROSNEFT – Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев. Таким образом, команда заняла две верхние строчки пьедестала, оформив победный дубль.

Выезд на бахе «Арчеда» стал для команды вторым в этом году в рамках подготовки к главному событию сезона – международному ралли-марафону «Шелковый путь», который пройдет по территории России и Монголии. LADA Sport ROSNEFT будет участвовать в гонках уже в третий раз. В двух предыдущих соревнованиях команда успешно финишировала, продемонстрировав надежность техники и высокое качество смазочных материалов «Роснефти».

«Роснефть» с 2015 года является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT, активно участвуя в развитии российского автоспорта. Благодаря сотрудничеству команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны всем автомобилистам – заправить свою машину топливом Pulsar и приобрести моторное масло Magnum Racing можно на АЗС Компании.

Увидеть гоночную технику команды LADA Sport ROSNEFT можно также в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

20 мая 2024 г

