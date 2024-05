Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

24 мая в Ашхабаде (Туркменистан) Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Очередное заседание СГП СНГ пройдёт под эгидой российского председательства в Содружестве в 2024 году. Планируется рассмотреть вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках СНГ, включая расширение сотрудничества в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, промышленности и других областях, представляющих взаимный интерес.

По итогам мероприятия состоится подписание ряда многосторонних документов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI