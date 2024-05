Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

21 мая в Нижнем Новгороде Михаил Мишустин примет участие в работе IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Председатель Правительства выступит на пленарной сессии, посвящённой технологической независимости российской промышленности, и осмотрит выставку новейших разработок российских и ряда зарубежных компаний.

В графике Михаила Мишустина запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров, Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, Министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Прямая трансляция пленарной сессии «ЦИПР-2024» запланирована на канале «Россия 24», а также на официальных ресурсах Правительства в сети Интернет:

«ВКонтакте»: http://vk.com/gov

Telegram: https://t.me/government_rus

YouTube: http://www.youtube.com/user/pravitelstvoRF

RuTube: https://rutube.ru/channel/24624174/

«Одноклассники»: https://ok.ru/gov

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI