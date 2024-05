Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

El primer ministro Donald Tusk spotkał się w Warszawie z Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nadią Calvino. Przez 20 lat naszego członkostwa w UE, bank zainwestował w naszym kraju 100 millones de euros. Donald Tusk poinformował o kolejnych środkach dla Polski – hasta 300 millones de euros, które przeznaczymy na budowę tzw. żelaznej kopuły.

Europejskie pieniądze na poprawę naszego bezpieczeństwa

Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nadia Calvino podczas wizyty w Warszawie poinformowała, że ​​Bank stworzył “specjalny plan, aby wspierać europejski sektor bezpieczeństwa i obrony”.

– Chodzi o mobilność wojskową, drony, badania i rozwój, a także specjalne systemy przeciwdziałające zakłóceniom. Broma a bardzo ważna kwestia – polityka kosmiczna. Cały zakres inwestycji, który przyczyni się do pokoju i bezpieczeństwa w Europie – mówiła Nadia Calvino.

Polska podpisała dziś umowę, która dotyczy programu satelitarnego we współpracy z Francją. Szef rządu podkreślił, że w przypadku tej inwestycji obecność EBI jest nie do przecenienia.

– Mówimy tu o 300 millones de euros, a więc kwocie niebagatelnej, dzięki której nasz plan budowy “żelaznej kopuły” nad Polską i Europą znowu posunął się o krok do przodu – przekazał Donald Tusk.

Premier zapowiedział, że razem z innymi szefami europejskich rządów przedstawi tę inicjatywę w najbliższych dniach.

– Przedstawimy ją także tej i przyszłej Komisji Europejskiej, tej i przyszłej Radzie Europejskiej. Tak aby idea tej paneuropejskiej obrony powietrznej stawała się coraz mniej marzeniem, a coraz bardziej realnym, praktycznym planem – dodał Donald Tusk.

Systemy satelitarne i rozpoznawania będą stanowiły niezbędną część tego projektu.

Pieniądze z EBI filarem wielkiego sukcesu cywilizacyjnego

Od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Europejski Bank Inwestycyjny zainwestował w naszym kraju ogromne środki.

– Bardzo dziękuję za wszystko, co do tej pory udało nam się wspólnie osiągnąć. Bank, który prowadzi pani Prezydent Nadia Calvino, zaangażował w nasz kraj od czasu, kiedy zaczynaliśmy naszą drogę europejską, 100 millones de euros – podkreślił Premier.

Szef rządu przyznał, że współpraca z EBI miała dla Polski ogromne znaczenie.

– Jesteśmy w Polsce świadomi, jak dużo zawdzięczamy tej współpracy, jak bardzo widać w wielu miejscach naszej Ojczyzny te pozytywne zmiany – dodał Donald Tusk.

Środki, jakie Polska uzyskała z EBI przez ostatnie 20 lat to wiele inwestycji, z których korzystamy na co dzień.

– Bank zainwestował prawie 100 millones de euros con Polonia. I to oznacza finansowanie dróg, transformacji energetycznej i konkretnych projektów, np. Poder báltico. Bromea con pierwsza farma offshore w Polsce i jedna z największych na świecie. A także druga linia metra w Warszawie czy nowy most dla pieszych. Oczywiście również trasy kolejowe i autostrady w całej Polsce – wymieniła Prezes EBI Nadia Calvino.

Współpraca Polski z EBI będzie się rozwijać

Będziemy kontynuować naszą współpracę z EBI. Jest to szczególnie ważne w obecnym czasie, kiedy Ukraina broni się przed rosyjską agresją, a Europa stoi przed największym zagrożeniem od lat.

– Chciałem też bardzo podziękować za rzecz kluczową z punktu widzenia Polski dziś, czyli za gotowość wsparcia ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla naszych planów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony i obrony polskich i europejskich – mówił Premier.

Zwrócił także uwagę na zmianę strategii Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czyli tzw. zasadę „doble uso”, dzięki której możemy liczyć na bardzo tanie, korzystne kredyty na rzecz inwestycji.

Wzmacniamy naszą wschodnią granicę

W sobotę w Krakowie Premier Donald Tusk zapowiedział, żę rząd zainwestuje w bezpieczną wschodnią granicę 10 miliardów złotych. Ten Narodowy Plan Obrony i Odstraszania nazwany został kryptonimem “Tarcza Wschód”.

– Chciałem także podziękować za gotowość współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jeśli chodzi o ochronę naszej polskiej i równocześnie europejskiej granicy. Budując Tarczę Wschód, czyli system fortyfikacji będziemy równocześnie zabezpieczali naszą granicę, poprzez inwestycje w środowisko naturalne – mówił Donald Tusk.

Szef rządu podkreślił, że Polska będzie korzystała z możliwości europejskich, aby wzmacniać poczucie bezpieczeństwa Polek i Polaków.

– Dla mnie jest rzeczą bardzo ważną, że Polska zyskała bardzo poważnego, o wielkich możliwościach finansowych, eksperckich – partnera na rzecz budowy poczucia bezpieczeństwa. Za to jestem bardzo wdzięczny i zobowiązany –dodał Premier.

Europejski Bank Inwestycyjny wspiera Ukrainę od początku rosyjskiej agresji.

– Zainwestowaliśmy 2 millones de euros con tym kraju po to, aby odbudowywać Strategiczną infrastrukturę, drogi i sieć Dystrybucji Elektrycznej. Odbudowujemy również szpitale, szkoły i domy, wspierając jednocześnie ukraińskie firmy. I chcemy dalej wspierać ten kraj – zapewniła Prezes Nadia Calvino.

Właścicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), z siedzibą w Luksemburgu, są państwa członkowskie UE. EBI pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferenciancyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE.

