Школа дизайна на АРХ МОСКВЕ: город будущего и проектный бар

Дизайн-бюро при Школе дизайна, где талантливые старшекурсники работают в связке с опытными арт-директорами. На счету лаборатории комплексные коммерческие проекты в областях брендинга, книгоиздания, анимации, музейного проектирования, цифрового дизайна. Благодаря гармоничному сочетанию аналитического подхода, глубоких знаний, практической компетентности и постоянному изучению самых современных подходов и инструментов дизайна, Лаборатория успешно работает как с крупными заказчиками, так и с молодыми стартапами.

